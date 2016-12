Tutto Roma live - Maicon: "Con l'Inter gara difficile e non normale". De Rossi in gruppo

30 ottobre 2015 Tutto Roma live - Maicon: "Con lʼInter gara difficile e non normale". De Rossi in gruppo Il terzino: "Ci aspettano gare in cui fare meglio che con lʼUdinese"

VENERDI' 30 OTTOBRE

INTER-ROMA, I CONVOCATI: C'E' DE ROSSILobont, Szczesny, De Sanctis, Rüdiger, Digne, Castan, Maicon, Torosidis, Manolas, Gyömbér, Nainggolan, Pjanic, De Rossi, Vainqueur, Florenzi, Emerson Palmieri, Uçan, Machin, Sadiq, Iturbe, Džeko, Salah, Iago Falque, Ponce, Gervinho

A TRIGORIA SEDUTA ATLETICA E TATTICANel pomeriggio a Trigoria si è svolta la seduta di rifinitura in vista di Inter-Roma di domani sera. La sessione è stata dedicata alla parte atletica e a quella tattica, con una serie di partitelle a campo ridotto. Keita, Totti e Strootman hanno seguito i rispettivi programmi di lavoro personalizzato.

DE ROSSI SI ALLENA IN GRUPPOIniziato l'allenamento pomeridiano a Trigoria in vista della gara di domani contro l'Inter. De Rossi sta svolgendo la seduta con il gruppo, dopo essersi allenato a parte nei giorni scorsi. Il centrocampista potrebbe essere dunque a disposizione di Garcia.

MAICON: "INTER E' IL PASSATO, AMO LA ROMA"Maicon, intervistato da Roma Tv, ha parlato del big match di domani contro l'Inter: "Non sarà una gara normale, ma più difficile rispetto alle altre. San Siro è uno stadio che carica i giocatori. Ma si tratta del mio passato, ora amo la Roma. E' l'occasione per proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso, la squadra sta trovando una sua identità. Ma ci aspettano gare in cui dovremo far meglio che con l'Udinese".

GIOVEDI' 29 OTTOBRE

PER DE ROSSI DOMANI IL PROVINO DECISIVODaniele De Rossi è davvero a forte rischio per la gara di sabato sera contro l'Inter a San Siro. Oggi il centrocampista si è allenato a parte e Rudi Garcia spera di recuperarlo per la trasferta di Milano, ma il giocatore è in forte dubbio. Domani ci sarà il provino decisivo: a Trigoria sperano di averlo a disposizione.

DE ROSSI A PARTEArchiviato il successo contro l'Udinese, stamattina la Roma era già in campo per preparare l'anticipo di sabato sera contro l'Inter. De Rossi si è allenato a parte assieme a Totti, Keita e Strootman. Rudi Garcia farà di tutto per recuperare il centrocampista.

MERCOLEDI' 28 OTTOBRE

MAICON: "PRESTO PARLARE DI SCUDETTO"Un grande Maicon ha guidato la Roma alla vittoria contro l'Udinese: "Come facevo a stare fuori? Dovevo aspettare che la squadra avesse bisogno di me. Sto bene, ho voglia di giocare. Adesso decide il mister, ma l'importante era vincere e essere primi. Penso che ultimamente stiamo creando un modulo di gioco importante, aggressivo. E' importante per vincere. Vincerne tre di fila è fondamentale, le abbiamo preparate bene", ha spiegato a Premium Sport il brasiliano. "Se è presto parlare di scudetto? Si è troppo presto, manca ancora tanto. Dobbiamo continuare così".