Tutto Roma live - Lussazione all'anulare per Szczesny

16 settembre 2015 Tutto Roma live - Lussazione allʼanulare per Szczesny Florenzi: "Che gol che ho fatto. Abbiamo fermato la squadra più forte del mondo"

TOTTI: "PRIMO PASSO MOSSO BENE""Sono contento di come è andata contro il Barcellona, il primo passo in Champions League lo abbiamo mosso bene. E poi, come non parlare di Alessandro (Florenzi, ndr)? Il suo gol rimarra' nella storia". Cosi' Francesco Totti, sul proprio blog ufficiale, ha commentato il pareggio all'Olimpico con il Barcellona, nella prima partita del girone di qualificazione della Champions.

FLORENZI: "HO FATTO UN GRAN GOL"Protagonista assoluto di Roma-Barcellona, Alessandro Florenzi, autore di un gol da 55,5 metri: "E' stato bellissimo, si è vista la mia faccia dopo che la palla è entrata. Sono emozionato nel parlarne - ha dichiarato l'esterno a Premium Sport -. Ho visto che Dzeko non poteva ricevere palla, allora ho provato a tirare, al massimo era rimessa dal fondo". Poi sulla partita: "Siamo stati uniti verso un unico obiettivo e quando era possibile abbiamo espresso un buon gioco. Oggio abbiamo fermato la squadra più forte del mondo, abbiamo preparato bene la partita e sapevamo i loro punti forti. Siamo riusciti a rimanere stretti, Dzeko era la nostra ancora di salvezza". De Rossi lo vorrebbe terzino: "Ha detto che posso diventare tra i più forti nel ruolo, non è una cosa da poco, lo ringrazierò".

SZCZESNY: LUSSAZIONE DELL'ANULARESzczesny ha riportato la lussazione dell'anulare della mano sinistra durante la sfida col Barcellona. Giovedì le analisi strumentali definiranno i tempi di recupero del portiere polacco.

PJANIC: "GRANDE SFIDA, FORZA RAGAZZI!"Miralem Pjanic non potrà giocare questa sera contro il Barcellona a causa di un problema muscolare ma ha voluto caricare i suoi compagni attraverso Facebook: "Dopo i tre punti, importantissimi di sabato, oggi una grande sfida anche se non sono in campo, sempre vicino, forza ragazzi!!".

PALLOTTA: "POSSIAMO VINCERE"Non sarà presente stasera all'Olimpico, ma dagli Stati Uniti, tramite le colonne della Gazzetta dello Sport, il presidente giallorosso James Pallotta fa sentire la propria voce: "Facendo una buona gara, anche una squadra come il Barcellona si può battere. Con Dzeko là davanti abbiamo un centravanti che qui mancava da una decina d'anni". Su Totti: "E' ancora in gran forma e speriamo che resti con noi a lungo, ma finora non ha mai parlato di un futuro da dirigente".

I CONVOCATI PER IL BARÇA: C'E' UÇANQuesti i 20 giocatori convocati dal tecnico Rudi Garcia per la gara contro il Barcellona: De Sanctis, Szczesny, Castan, Digne, Maicon, Manolas, Rudiger, Torosidis, De Rossi, Florenzi, Keita, Nainggolan, Uçan, Vainqueur, Dzeko, Gervinho, Iago Falque, Iturbe, Salah, Totti.

RAKITIC: "RISPETTO PER LA ROMA, MA VOGLIAMO LA CHAMPIONS""Rispettiamo la Roma, sarà una gara difficile ma vogliamo rivincere la Champions". Queste le parole di Ivan Rakitic a Barça Tv. "Sarà una partita molto bella in uno stadio che spingerà i giallorossi - ha spiegato il centrocampista croato - Non potremo concedergli nulla, sono una squadra di grande livello e si sono rinforzati con Dzeko, uno dei migliori attaccanti al mondo".

NAINGGOLAN: "DOBBIAMO FARE RISULTATO" Intervista della viglia anche per Radja Nainggolan. Il belga non teme una nuova debacle dopo il trofeo Gamper di questa estate: "Le qualità dei catalani non si discutono, ma eravamo nel mezzo della peparazione estiva. Tanti di noi erano emozionati e ora che sarà una partita ufficiale faremo meglio". Secondo il centrocampista, la Roma deve imporre il proprio gioco, senza adattarsi alle caratteristiche del Barça: “Dobbiamo pensare a noi stessi ed essere consapevoli di essere una squadra forte, se pensassimo troppo a loro non faremmo il meglio per noi. Contro il Barcellona l'importante è fare risultato almeno in casa".

IAGO FALQUE: "NON CE L'HO CON LUIS ENRIQUE""E' stupendo sfidare il Barcellona ed è un sogno esserci". Così Iago Falque, intervistato da Onda Cero. L'attaccante giallorosso ha parlato dei suoi trascorsi nelle giovanili blaugrana, dove fu scartato da Luis Enrique: "Non ce l'ho con lui, non provo nessun tipo di rancore. Si continua a parlare di vendetta ma per me è il contrario".

DE ROSSI: MESSI TI SALTA SEMPRE, E...Daniele De Rossi, al fianco di Rudi Garcia. "Contro il Barcellona dovremo fare una grande gara,m e sottolineo grande. Di sacrificio, di collettivo, di tecnica e di agonismo. Dovremo fare molta attenzione. Messi? Lui un avversario lo salta sempre e per questo c'è bisogno di compattezza e di collettivo. Mascherano che da centrocampista è diventato leader della difesa? Beh, questo può essere anche il percorso della mia carriera. Vedremo". De Rossi ha anche parlato di Luis Enrique, del suo difficile passato alla Roma e dei suoi attuali trionfi: "Luis Enrique ha dimostrato che non era lo scemo che qualcuno dipingeva e che io non ero matto". Quanto alle qualità dei catalani: "E' un gruppo che ha la rosa tra le prime al mondo, col più forte al mondo: Messi. Il Bayern è simile a loro, per capirci".

BARCELLONA, DEBUTTO CON LA NUOVA MAGLIAAttraverso il proprio profilo Twitter, il Barcellona ha reso nota l'inedita maglia color blu elettrico con cui giocherà domani sera contro la Roma. El FC Barcelona estrenarà equipació a Roma http://t.co/AC3fUMJoPI #FCBlive pic.twitter.com/FVlAoqIlom — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 15 Settembre 2015

UÇAN INFLUENZATO, IN DUBBIO PER IL BARÇAProblemi a centrocampo per Rudi Garcia alla vigilia del debutto in Champions contro il Barcellona: secondo quanto riferito dal Messaggero, Salih Uçan, sostituto designato di Pjanic, ha l'influenza. Le sue condizioni verranno valutate oggi.

I CONVOCATI DEL BARCELLONASono 20 i convocati del Barcellona in vista della trasferta contro la Roma di mercoledì sera. Confermate le assenze di Douglas, Dani Alves, Bravo e Vermaelen. Ecco la lista: Ter Stegen, Piqué, Rakitic, Sergio, Iniesta, Suárez, Messi, Neymar Jr, Rafinha, Mascherano, Bartra, Munir, Jordi Alba, Sandro, Sergi Roberto, Adriano, Mathieu, Masip, Gumbau (28) y José Suárez (31).

MASCHERANO: "LA ROMA GIOCA A CALCIO" Javier Mascherano, centrocampista del Barcellona, ha parlato al sito della Uefa dell'incontro con la Roma. "I giallorossi giocano a calcio. Questo a volte è un bene per noi, ma è una squadra con grande qualità e sappiamo che giocheranno una partita in cui lotteranno su ogni pallone. Sono una squadra con una grande storia e, soprattutto, sappiamo quantdo sia difficile andare a giocare in Italia. Tatticamente, sono una formazione che difende bene e non è facile segnare contro di loro. Sarà una gara difficile per noi".

TOTTI IN PANCHINA COL BARCELLONAContro il Barcellona senza Totti. A due giorni dall'esordio in Champions contro i catalani, comincia a delinearsi la probabile formazione che manderà in campo Garcia. Il capitano giallorosso, a Frosinone, non ha convinto in coppia con Dzeko e dunque mercoledì partirà dalla panchina. La Roma dovrebbe presentarsi col tridente Salah-Dzeko-Iago, mentre a centrocampo ci saranno Keita e Nainggolan. Uno dei dubbi riguarda De Rossi, che potrebbe essere impiegato in difesa insieme a Manolas. In tal caso, Vainqueur sarebbe il favorito in mediana. Florenzi e Digne confermati sulle corsie laterali.

SZCZESNY: "BARÇA, NON VEDIAMO L'ORA"Il portiere giallorosso alla Gazzetta dello Sport lancia la sfida ai campioni d'Europa: "Non vediamo l'ora di scontrarci con club come il Barcellona. Paura non ne abbiamo, con la Juve abbiamo già dimostrato di poter giocare con le migliori squadre del continente. Non so se avremo un atteggiamento tattico guardingo ma di sicuro scenderemo in campo per provare a vincere".

SQUADRA IN CAMPO IN VISTA DEL BARCELLONADomenica mattina di lavoro sul campo per la Roma, reduce dalla vittoria sul Frosinone. I giallorossi hanno infatti cominciato a preparare la gara di mercoledì sera all'Olimpico contro il Barcellona che segna l'esordio degli uomini di Rudi Garcia in Champions League.