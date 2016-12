2 ottobre 2015 Tutto Roma live - Lavoro personalizzato per Pjanic e Rudiger Allenamento a Trigoria verso il Palermo: tanti dubbi per Garcia

VENERDI' 2 OTTOBRE

LAVORO PERSONALIZZATO PER PJANIC E RUDIGERRoma al lavoro a Trigoria in vista del match col Palermo di domenica pomeriggio. I giallorossi sono scesi in campo nel pomeriggio: prima parte dedicata al riscaldamento atletico intervallato con esercizi tecnici. Poi esercitazioni tattiche e chiusura con una partita a tema. Fisioterapia per Dzeko, Keita e Totti, lavoro personalizzato per Pjanic, Rudiger e Strootman. L'appuntamento è per domani, quando alle 11 i giallorossi saranno in campo per la rifinitura. A seguire la conferenza stampa di Garcia.

PALLOTTA: "GARCIA SISTEMERA' LE COSE"Non sarà felice, ma come riporta Il Tempo James Pallotta non ha perso però fiducia in Garcia: "Abbiamo giocatori eccellenti e adesso Rudi può mettere le cose a posto. Deve trovare la giusta combinazione tra la forza e i punti deboli dei singoli calciatori. Sono arrivati diversi giocatori forti e abbiamo preso dei giovani che faranno grandi cose nei prossimi anni. Se verrò allo stadio? No, i tifosi mi odiano…".

GIOVEDI' 1 OTTOBRE

DEFINITIVI GLI ACQUISTI DI DZEKO, SALAH E FALQUENell'approvazione del progetto di bilancio, la Roma ha annunciato "l'acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Dzeko dal Manchester City, Salah dal Chelsea e Falque dal Genoa; per tali calciatori erano stati inizialmente sottoscritti accordi per l'acquisizione temporanea, trasformata in definitiva a seguito del verificarsi nel corso dei primi mesi dell'esercizio delle condizioni contrattuali previste".

PROGETTO DI BILANCIO: ROSSO DA 41 MILIONIIl Consiglio d'amministrazione della Roma ha approvato il Progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 30 giugno 2015. Il Risultato economico consolidato, si legge nella relazione pubblicata dalla società giallorossa, "è negativo per 41,2 milioni di euro, in flessione di 2,6 milioni di euro rispetto al risultato conseguito al 30 giugno 2014, negativo per 38,6 milioni di euro". La partecipazione alle competizioni europee, continua la nota, "ha permesso di contabilizzare proventi complessivamente pari a 52,2 milioni di euro, relativi ai participation, performance bonus, e market pool, riconosciuti dalla Uefa, ed ai proventi da biglietteria delle gare casalinghe disputate". I ricavi operativi sono arrivati a superare i 180 milioni di euro (+40,6% rispetto al 2014, quando furono 128 milioni). Cresciuti anche i costi di esercizio, passati in un anno da 157 a 196 milioni di euro.

FISIOTERAPIA PER TOTTI E KEITA, CASTAN VICINO AL RIENTROMentre la squadra si dedica al programma di allenamenti in vista della gara contro il Palermo, si prosegue il programma di recupero degli infortunati. Tra gli altri, Totti e Keita hanno svolto sedute di fisioterapia. Per entrambi, ulteriori controlli nei prossimi giorni, ma è da escludere un rientro prima della seconda metà del mese. Potrebbe trovare spazio in Sicilia invece Castan, tenuto a riposo sia per un ritardo di condizione che per fattori psicologici legati alla lunga assenza. Negli ultimi allenamenti il difensore ha mostrato una ritrovata sicurezza specie nei contrasti di testa.

BALBO TRA TOTTI E LA MAGLIAAbel Balbo, ai microfoni di Radio Centro Suono: "Uno come Totti, con la sua classe e il suo carisma, è ancora imprescindibile per questa Roma. Se coi fosse stato lui col Bate, con finiva così. La maglia grigia? Non mi piace, è proprio bruta e poi almeno lo scudetto deve essere giallorosso".

SABATINI PUNTA IL NUOVO NEYMARDopo Gerson, Sabatini prepara un altro colpo in Sudamerica. I dirigente giallorosso starebbe infatti lavorando sottotraccia per portare alla Roma Gabriel Jesus, attaccante classe '97 che in patria accostano già a Neymar.