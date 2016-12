23 ottobre 2015 Tutto Roma live - Lavoro a parte per De Rossi: Fiorentina a rischio Fastidio allʼadduttore per il centrocampista

VENERDI' 23 OTTOBRE

TOTTI: "IO E DE ROSSI LE ULTIME BANDIERE"Il Capitano e Capitan Futuro: Totti e De Rossi. Le due ultime bandiere del calcio rimaste in attività. Questo secondo lo stesso Francesco Totti: "Spero che De Rossi realizzi quello che sono riuscito a realizzare io - ha dichiarato in uno speciale sulle 500 presenze in giallorosso di del compagno di squadra andato in onda su Roma Tv - siamo le ultime bandiere rimaste".

SI FERMA DE ROSSI: FIORENTINA A RISCHIOCattive notizie per Rudi Garcia in vista della trasferta di Firenze: nella seduta pomeridiana lavoro differenziato per De Rossi, fermato da un problema all'adduttore della coscia sinistra. Il centrocampista si trascina il fastidio muscolare dalla gara di Champions contro il Leverkusen. Si sono allenati a parte anche Strootman, Keita e Totti, intensa preparazione tattica per il resto del gruppo.

IN 2.500 A FIRENZESono circa 2.500 i supporter giallorossi attesi a Firenze per il match con la Fiorentina di domenica. Tutto esaurito il settore ospiti dello stadio Franchi. I tifosi, provenienti dal Lazio e dalla Toscana, arriveranno principalmente con pullman e mezzi propri, un centinaio arriverà in treno. "In passato in occasione di questa partita abbiamo avuto qualche problema e per questo non nascondo che c'è qualche preoccupazione", afferma il questore Raffaele Micillo. "Tuttavia - precisa - al momento non si registrano situazioni particolari che possano incidere negativamente". Le occasioni di contatto tra le due tifoserie, spiega il questore, "non mancheranno, perché alcuni tifosi saranno in città già da sabato". I gruppi organizzati di tifosi che arriveranno domenica in pullman verranno intercettati ai caselli autostradali e scortati direttamente allo stadio. "Il dispositivo messo in campo e' quello delle grandi occasioni", spiega ancora Micillo. Previsti tra l'altro l'arrivo di agenti di rinforzo e servizi di sorveglianza ai monumenti. "Lo stadio è stato diviso in quattro settori, ognuno affidato a un funzionario con varie squadre di personale, per garantire che non accada nulla ed evitare ogni minimo contatto tra tifoserie".

DUBBI IN DIFESA PER FIRENZERudi Garcia deve sciogliere un paio di dubbi in vista della trasferta delicatissima a Firenze. Il tecnico giallorosso non ha ancora deciso tra Rudiger e Castan per affiancare Manolas al centro della difesa e potrebbe rilanciare Maicon sulla destra al posto di Florenzi. Sicuro, invece, il ritorno in campo di Dzeko dal primo minuto

PAGATA LA PRIMA RATA PER GERSON Il piccolo caso che si era creato attorno all'acquisto di Gerson è messo alle spalle. La Roma ha infatti pagato alla Fluminense la prima rata del cartellino del giocatore chiudendo immediatamente la porta a qualunque ripensamento da parte del club brasiliano. Gerson arriverà quindi regolarmente a gennaio quando Garcia e la dirigenza decideranno se cederlo in prestito a un'altra squadra di Serie A per potersi adattare al nostro campionato. In corsa per il talento brasiliano ci sarebbero Bologna, Sampdoria e Frosinone.

GIOVEDI' 22 OTTOBRE