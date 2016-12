Tutto Roma live - Keita, cinque settimane di stop

MERCOLEDI' 7 OTTOBRE





DZEKO, TEST DECISIVO CON LA BOSNIA

Edin Dzeko prova a recuperare. Secondo Goal, l'attaccante bosniaco ha svolto regolarmente la seduta di allenamento con la sua nazionale e questa sera il ct Bazdarevic e lo staff medico dovrebbero comunicare la decisione definitiva sulla sua arruolabilità per il match di sabato contro il Galles per le qualificazioni a Euro 2016.

KEITA, CINQUE SETTIMANE DI STOP

Cinque settimane di stop per Seydou Keita, costretto a uscire per infortunio nel corso del primo tempo nella sfida di campionato contro il Carpi. I controlli clinico-strumentali cui è stato sottoposto il maliano "hanno evidenziano una buona progressione riparativa della lesione della giunzione miotendinea al muscolo semimembranoso della coscia destra. La prognosi stimabile da oggi è di circa 5 settimane". Il centrocampista salterà dunque anche il derby contro la Lazio, in programma l'8 novembre.

IAGO LAVORA A PARTE

Dopo la doppia seduta di martedì, la Roma è scesa in campo al Bernardini per una seduta mattutina. La squadra ha cominciato con un riscaldamento atletico e con degli esercizi sul possesso palla per poi dedicarsi a un lungo focus tattico con partite a tema. Conclusione della seduta riservata alle finalizzazioni. Fisioterapia per Manolas, rientrato ieri dalla convocazione con la nazionale greca. Keita, Rüdiger, Strootman e Totti hanno invece proseguito il loro programma di recupero personalizzato. Nel pomeriggio alle 15:30 il secondo allenamento giornaliero.

TOTTI: "LA FAMIGLIA COSA PIU' IMPORTANTE"

#LeParoleValgono Abbiamo chiesto a Francesco Totti qual è la parola che gli ha cambiato la vita. Qual è la vostra? pic.twitter.com/YoV0wanAdD

— Treccani (@Treccani) 6 Ottobre 2015

SCUDETTO, ANCELOTTI DICE ROMA

"Per lo scudetto credo che la Roma sia quella con più credenziali. L'Inter ha cambiato molto mentre il Napoli con il nuovo allenatore ha modificato lo stile di gioco". Così Carlo Ancelotti al Corriere della Sera.

GYOMBER: "CONTENTO PER L'ESORDIO"

Norbert Gyömbér ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della nazionale slovacca: “Sono molto felice dell’esordio con la maglia giallorossa. La cosa più importante e che la squadra abbia vinto 4-2. La speranza è di continuare così anche nelle prossime partite, e di riuscire ad avere altre opportunità di entrare in campo. Continuerò ad allenarmi al massimo per farmi trovare pronto”.

MARTEDI' 6 OTTOBRE

MANOLAS E' TORNATO A ROMA

Secondo Roma Radio, Kostas Manolas è rientrato nella Capitale. Il difensore ellenico ha accusato problemi fisici alla schiena e alle costole e salterà così i due match di qualificazion e a Euro 2016 cui avrebbe dovuto prendere parte con la Grecia.

LE PLUSVALENZE DI SABATINI

I conti in casa Roma tornano eccome. ll club ha reso note le cifre delle plusvalenze realizzate dal ds Sabatini aggiornate all'ultimo mercato estivo. Questa la nota ufficiale: "Dal punto di vista del calciomercato vengono comunicate le cifre delle plusvalenze realizzate dal direttore sportivo Walter Sabatini: 56 milioni di euro al 30 giugno 2014 – 38,5 milioni al 30 giugno 2015 (le maggiori sono state quelle di Marquinhos, Lamela e Benatia, ndr)".

PRONTO IL RICORSO PER MARQUINHO

Caso Marquinho, la Roma non ci sta. La società giallorossa ha ufficialmente comunicato di aver fatto ricorso alla Fifa per il mancato pagamento da parte dell'Al-ttihad del prestito biennale dell'esterno brasiliano, oggi all'Udinese.

ZANZI RINNOVA FINO AL 2017

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Roma ha reso noto il rinnovo del contratto di Italo Zanzi. Il CEO giallorosso resterà in carica fino al 30 giugno del 2017.

DOUMBIA: "A ROMA E' ANDATA MALE"

Seydou Doumbia, attaccante giallorosso in prestito al Cska Mosca, ha parlato della sua esperienza nella Capitale al sito Jeuneafrique: "Non riesco a immaginare di tornare in Italia, è stata un'esperienza negativa. Garcia mi ha fatto giocare appena tornato dalla coppa d'Africa, quando non ero pronto, e da lì è andata sempre peggio. Ora ho altri due anni di contratto con la Roma ma troveremo un accordo, sono tornato in Russia perché avevo bisogno di giocare".

LUNEDI' 5 OTTOBRE

COLE SI FA UN NUOVO TATTOO

Nuovo tatuaggio per Ashley Cole. Il terzino inglese si è fatto tatuare una grossa clessidra e una candela accesa con la scritta "Time don't wait for no one" (Il tempo non aspetta nessuno).





Thanks to the best tattoo artist in Rome #mividalocatattoo @AdrianoElGeneral grazie mille, a presto pic.twitter.com/wInmvSWlMp

— Ashley Cole (@TheRealAC3) 5 Ottobre 2015

DZEKO ANCORA A ROMA, LA BOSNIA LO VALUTA

Edin Dzeko, convocato dalla Bosnia nonostante l'infortunio, al momento non ha raggiunto il ritiro della sua nazionale ma sta proseguendo le cure a Roma. Lo ha confermato il ct Mehmed Bazdarevic, che al portale bosniaco Nfsbih ha dichiarato: "Edin sta cercando di recuperare, siamo in contatto costante con lui. Le sue condizioni verranno valutate stasera dal nostro staff medico".

DIGNE CONVOCATO IN NAZIONALE

Il terzino della Roma Lucas Digne è stato convocato dal ct della Francia Deschamps per le prossime gare valide per le qualificazioni a Euro 2016. La decisione è stata presa in seguito all'infortunio rimediato dal laterale del Siviglia Tremoulinas.

NAINGGOLAN: "VADO IN GUERRA PER I MIEI COMPAGNI"

"Io sono uno che anche quando gioca la partitella con gli amici vuole vincere. E purtroppo, quando qualcosa non va, lo voglio far capire a tutti. Una squadra di calcio è come una famiglia: stai tutti i giorni insieme, vivi insieme… se insultano un mio compagno, io lo difendo. Io vado in guerra per i miei compagni, lo faccio per vincere la partita e lo faccio anche quando si perde". Parole di Radja Nainggolan a rollingstone.it