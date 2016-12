4 ottobre 2015 Tutto Roma live - Gervinho: "Sono tornato al mio livello" Rüdiger out 3/4 settimane: problemi al collaterale

GERVINHO: "SONO TORNATO AL MIO LIVELLO"Gervinho è stato il grande protagonista del successo di Palermo. "La Roma ha giocato molto bene questo pomeriggio, ci siamo mossi molto bene in attacco, abbiamo dimostrato di non ripetere gli errori di Borisov. Sono un attaccante e devo segnare, sono contento per i gol e per essere tornato al mio livello, avevamo degli infortunati e mi sono fatto trovare pronto. Gol più bello in carriera? Non credo che sia il più bello, per me quelli più belli sono quelli più importanti, oggi lo è stato e sono contento. Ho visto il gol di Higuain, un gol da vero attaccante come quello mio di oggi. L'obiettivo è segnare e fare in modo che il pallone rotoli in porta", ha detto.

TOTTI: "IMPORTANTISSIMA VITTORIA"Anche Francesco Totti ha festeggiato il successo di Palermo. "Importantissima questa vittoria conquistata in casa del Palermo! Ora arriva la pausa: cerchiamo di recuperare tutte le nostre energie per affrontare il prossimo ciclo di partite con l'organico al completo. Tutti insieme… FORZA ROMA!", ha scritto sul suo sito ufficiale.

RUDIGER OUT 3/4 SETTIMANE: PROBLEMI AL COLLATERALERudi Garcia dovrà rinunciare ad Antonio Rudiger per altre 3/4 settimane, per il difensore tedesco problemi al legamento collaterale del ginocchio. Sul proprio profilo Twitter, Rudiger fa il tifo per i compagni in vista del match del Barbera: "Missione in Sicilia: strappare i tre punti a Palermo! In bocca al lupo alla squadra, spero di tornare presto in gruppo!" Mission in Sicily: grab 'tre punti' in Palermo! All the best to the team. Hope I can join the squad very soon again! pic.twitter.com/qh1HLnTjlW — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) October 4, 2015

LAVORO PERSONALIZZATO PER PJANIC E RUDIGERRoma al lavoro a Trigoria in vista del match col Palermo di domenica pomeriggio. I giallorossi sono scesi in campo nel pomeriggio: prima parte dedicata al riscaldamento atletico intervallato con esercizi tecnici. Poi esercitazioni tattiche e chiusura con una partita a tema. Fisioterapia per Dzeko, Keita e Totti, lavoro personalizzato per Pjanic, Rudiger e Strootman. L'appuntamento è per domani, quando alle 11 i giallorossi saranno in campo per la rifinitura. A seguire la conferenza stampa di Garcia.

PALLOTTA: "GARCIA SISTEMERA' LE COSE"Non sarà felice, ma come riporta Il Tempo James Pallotta non ha perso però fiducia in Garcia: "Abbiamo giocatori eccellenti e adesso Rudi può mettere le cose a posto. Deve trovare la giusta combinazione tra la forza e i punti deboli dei singoli calciatori. Sono arrivati diversi giocatori forti e abbiamo preso dei giovani che faranno grandi cose nei prossimi anni. Se verrò allo stadio? No, i tifosi mi odiano…".