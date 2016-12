19 novembre 2015 Tutto Roma live - Gervinho, lesione muscolare: out 3 settimane "Lesione miofasciale al retto femorale": salta il Barcellona

GIOVEDI' 19 NOVEMBRE

GERVINHO, LESIONE MUSCOLARE: OUT 3 SETTIMANEE' più grave del previsto l'infortunio accusato da Gervinho in nazionale. I controlli clinico-strumentali a cui l'esterno ivoriano si è sottoposto oggi a Trigoria hanno evidenziato una lesione miofasciale di primo grado del retto femorale della coscia destra. La prognosi stimabile ad oggi, fa sapere la Roma, è di 3 settimane. Sicuramente out quindi sia per la trasferta di Bologna sia per quella successiva in Champions League col Barcellona.

FLORENZI: "TEMO SOLO IL NAPOLI"Alessandro Florenzi ha parlato al Corriere dello Sport del suo futuro e della lotta scudetto: "Questa Roma a livello di singoli è la più forte in cui abbia mai giocato. Dobbiamo migliorarci giorno per giorno per ottenere grandi risultati". Scudetto: "Temo solo il Napoli perché ha grandi individualità e un ottimo allenatore. Mancini sta facendo un ottimo lavoro all'Inter e la Juventus tornerà in alto, anche se non mi aspettavo un inizio del genere. Il Milan invece ha bisogno di fiducia e tempo". Su di lui c'è il Barcellona: "Sarei sciocco a dire che non mi fa piacere essere accostato a loro, sono i più forti al mondo, ma adesso penso solo alla Roma. Voglio vincere qui". Infine su Garcia: "Ha avuto un grande approccio con noi, è un allenatore capace di dirci le cose in faccia".

ITURBE SI SCALDA PER BOLOGNALe nazionali hanno restituito alla Roma di Garcia un Gervinho acciaccato. Con Salah già ai box col Bologna il tecnico giallorosso rispolvererà Iturbe. Per l'argentino un'occasione da non fallire.

MERCOLEDI' 18 NOVEMBRE

AGGIORNAMENTO: GERVINHO, DOMANI ESAMI A TRIGORIADopo aver accusato un dolore al flessore destro durante la partita contro la Liberia, l'ivoriano si sottoporrà domani a esami strumentali. Allo staff medico giallorosso il giocatore ha spiegato di aver sentito un fastidio muscolare e di aver chiesto pertanto la sostituzione. La sua presenza nella trasferta di Bologna prevista sabato è in dubbio. Tutto dipenderà dai risultati degli esami.

ALLARME GERVINHO: PROBLEMI MUSCOLARIBrutte notizie per Garcia in vista della ripresa del campionato. Gervinho, in campo con la Costa d'Avorio nel 3-0 contro la Liberia (ha regalato anche un assist), ha accusato un problema muscolare alla coscia destra che lo ha costretto a chiedere la sostituzione. Le condizioni dell'ivoriano non lasciano tranquillo il tecnico giallorosso, domani gli esami.

BARCELLONA: 40 MILIONI PER FLORENZICi potrebbe essere il Barcellona nel futuro di Alessandro Florenzi. Secondo il quotidiano Leggo, i blaugrana sarebbero infatti pronti a presentarsi alla porta di Sabatini con in mano la bellezza di 40 milioni per il jolly giallorosso. Il Barça lo considererebbe infatti l'erede naturale di Dani Alves. Dall'Inghilterra arriva invece un'altra offerta: è del Chelsea, che per Manolas è pronto a investire 30 milioni.

RUDIGER VERSO IL RISCATTOIl Corriere dello Sport rivela: la Roma riscatterà Antonio Rüdiger. La cifra si aggirerebbe attorno agli otto milioni di euro richiesti dallo Stoccarda per cedere a titolo definitivo il difensore tedesco.