Tutto Roma live - Gervinho ancora a parte, difficile il recupero per Napoli

PALLOTTA INCONTRA IL PREFETTO GABRIELLIMezz'ora circa di faccia a faccia per cominciare, se non altro, a trovare una via comune e risolvere il problema "stadio-tifosi". James Pallotta è arrivato alle 14.25 a Palazzo Valentini dove ha incontrato il prefetto Gabrielli. Al termine del vertice, il club giallorosso ha diramato una nota: "AS Roma informa che in data odierna il presidente James Pallotta ha incontrato il Prefetto di Roma, Franco Gabrielli. Il presidente rende noto che il confronto è stato cordiale e positivo. Il dialogo è stato utile a individuare un quadro di lavoro possibile per migliorare la fruibilità degli eventi sportivi dell'AS Roma allo Stadio Olimpico da parte dei tifosi, con particolare riferimento ai settori della Curva Sud. In tal senso nei prossimi giorni sarà condiviso con la Questura un percorso costruttivo da sottoporre in tempi brevi all'attenzione del Prefetto".