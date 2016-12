5 dicembre 2015 Tutto Roma live - Gervinho, altro infortunio: stop precauzionale Lʼivoriano uscito al 24ʼ di Torino-Roma: si teme una ricaduta alla coscia destra

PALLOTTA: "NON SONO SODDISFATTO""Sono piuttosto arrabbiato, non sono soddisfatto, ma le cose si aggiusteranno". Sono queste le prime parole del presidente della Roma, James Pallotta, sbarcato in serata nella Capitale dopo il pareggio dei giallorossi in casa del Torino. Sul rigore concesso ai granata chiede informazioni anche Pallotta che, ai cronisti presenti all'aeroporto di Ciampino, dice di non aver visto la partita perché in aereo ("Era buono il rigore? Per niente" il commento del presidente). Chiusura dedicata al dossier sul nuovo stadio: "Avremo molti meeting in settimana riguardo a questo tema. Se vedrò anche il prefetto Gabrielli per discutere della Curva Sud? Sì".

GERVINHO, ALTRO INFORTUNIO: STOP PRECAUZIONALEBrutte notizie per Rudi Garcia e la sua Roma. Al 24' del primo tempo del match contro il Torino, Gervinho è stato costretto a dare forfait per un nuovo problema muscolare. Si tratta con ogni probabilità di una ricaduta alla coscia destra: l'attaccante ivoriano si era fatto male 16 giorni fa in Nazionale e aveva forzato il rientro per dare una mano alla squadra in difficoltà. Secondo le prime informazioni Garcia ha optato per la sostituzione immediata e lo stop potrebbe essere stato a scopo precauzionale. Nella giornata di domenica verranno effettuato gli accertamenti: la speranza è che Gervinho si sia fermato in tempo.



LA ROMA CHIEDE 10 MLN PER DOUMBIAOrmai Doumbia non vuole più tornare alla Roma. Come riporta l'emittente televisiva russa Match TV, l'ivoriano sembrerebbe deciso a rimanere al Cska Mosca: i giallorossi chiedono 10 milioni di euro per il riscatto dell'attaccante.

