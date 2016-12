1 dicembre 2015 Tutto Roma live - Gerson, il padre: "Non va in prestito" Il brasiliano sbarcherà a gennaio: "Farà la storia del club"

MARTEDI' 1 DICEMBRE

IL PADRE DI GERSON: "NON VA IN PRESTITO"Gerson sbarcherà in giallorosso a gennaio, in arrivo dal Fluminense. Il padre e agente del ragazzo ha rimandato l'ipotesi di un prestito (si era parlato del Frosinone): "Parlo sempre con i dirigenti della Roma. Sabatini mi ha detto che non sarà ceduto in prestito. Gerson farà la storia del club", ha detto a Fox Sports Brasile.

LUIS ENRIQUE: "IL GOL DI MESSI MEGLIO DI FLORENZI"Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa prima della gara di Copa del Rey ritornando sul Premio Puskas, sul duello Florenzi-Messi e sulla sua positivissima esperienza nella panchina del Barça: " Miglior allenatore? La mia presenza è frutto del lavoro della squadra lo scorso anno e sul Premio Puskas secondo me è più difficile e più meritevole il gol di Messi contro l'Athletic Bilbao".

ITURBE IN PARTENZAJuan Manuel Iturbe a gennaio lascerà la Roma. Secondo Il Tempo l'ex Hellas a breve andrà via direzione Genoa con cui aveva già trattato la scorsa estate. Al suo posto i giallorossi starebbero pensando a Feghouli del Valencia che ha il contratto in scadenza a giugno.

I GIALLOROSSI PENSANO A LIPPIA rivelarlo è Libero: in caso di esonero o dimissioni di Garcia, Marcello Lippi sarebbe in pole per la sostituzione del francese. L'allenatore campione del mondo con l'Italia traghetterebbe la squadra fino a giugno. La presidenza giallorossa infatti apprezza il tecnico di Viareggio per la sua esperienza e potrebbe essere la soluzione giusta prima di iniziare un nuovo progetto tecnico nella prossima stagione. Sarà decisiva Roma-Bate Borisov.

LUNEDI' 30 NOVEMBRE

IL DISCORSO DI GARCIA"E' in momenti del genere che bisogna dimostrare di essere uomini e noi dobbiamo far vedere di essere un gruppo di qualità, per questo mi aspetto una reazione immediata, già da sabato a Torino". E' questo il senso del discorso tenuto da Rudi Garcia alla Roma nello spogliatoio di Trigoria questa mattina alla ripresa degli allenamenti. Il tecnico della Roma, dopo aver comunicato ai giocatori la decisione di restare in ritiro nel centro sportivo giovedì sera, ha ribadito la necessità di "lavorare duramente e con umiltà, mantenendo la testa alta" per uscire dalla crisi aperta dal ko con l'Atalanta. Garcia ha quindi invitato tutti a "non perdere la fiducia" ricordando che la buona prestazione offerta nel derby è distante appena tre settimane.

GIALLOROSSI DA GIOVEDI' IN RITIROGarcia decide di usare le maniere forti per risalire la china in classifica e lo fa annullando il giorno di riposo previsto per domani. Squadra in campo dunque e da giovedì tutti in ritiro per preparare al meglio l'importantissimo match di sabato contro il Torino

GERVINHO RITORNA AD ALLENARSIIl momento della Roma è di quelli delicati e Garcia avrà bisogno di tutti per poter risalire la classifica. Le buone notizie arrivano dall'infermeria, Gervinho infatti è ritornato ad allenarsi sul campo e farà di tutto per esserci contro il Torino. L'ivoriano non ha totalmente recuperato dall'infortunio, ma il tecnico francese gli ha chiesto un piccolo sforzo per aiutare la squadra. Il suo rientro infatti era previsto per la trasferta di Napoli, con ogni probabilità invece verrà convocato già nell'anticipo di sabato.

DE ROSSI: "GARCIA? NON CERCHIAMO ALIBI""Non cominciamo a cercare alibi, è colpa di Garcia, è colpa di quest'altro... Altrimenti rischiamo di fare il botto, come l'anno scorso". E' duro il commento di Daniele De Rossi dopo la sconfitta in casa con l'Atalanta. "Anche con questa gestione tecnica abbiamo fatto bel gioco - ha aggiunto -. Possiamo e dobbiamo migliorare sul piano tattico, difensivo e offensivo, ma ora è più importante ancora non sfaldarsi e rimanere uniti".

TANTE PRETENDENTI PER ITURBEIturbe non è più felice alla Roma. Come scrive Il Tempo, l'argentino ha tante pretendenti in serie A. Milan e Fiorentina si sono informate tramite intermediari, mentre Bologna Genoa e Torino hanno parlato con Walter Sabatini. Tutte e tre le squadre lo vorrebbero in prestito a gennaio.

SABATO 28 NOVEMBRE