Tutto Roma live - Florenzi: "Il mister fa le sue scelte, dobbiamo fare 'mea culpa'

LUNEDI' 21 SETTEMBRE

MEA CULPA DI ITURBE

Iturbe ha fatto mea culpa, prima dell'allenamento, per la reazione esagerata al momento della sostituzione nel match contro il Sassuolo (al 4' del secondo tempo). L'argentino è stato a colloquio con Rudi Garcia e il tecnico francese gli ha spiegato i motivi del cambio. Il giocatore ha anche chiesto scusa a tutti i compagni nello spogliatoio e, secondo il regolamento interno, potrebbe essere multato.

FLORENZI: "DOBBIAMO FARE MEA CULPA"

Alessandro Florenzi, nipote affettuoso dopo la corsa e l'abbraccio a nonna Aurora dopo un gol, ha presenziato all'iniziativa 'Millepiazze per i nonni d'Italia' per la raccolta fondi per gli anziani: "Mia nonna è stata fortunata perchè è venuta una sola volta allo stadio e quella volta ho fatto gol", ha detto in conferenza stampa Florenzi, accompagnato dal dg della Roma Baldissoni". Sul pareggio con il Sassuolo: "Il mister fa le sue scelte, noi dobbiamo metterci a disposizione. Cerchiamo di affrontare tutte le partite alla stessa maniera cercando di portare a casa i 3 punti, a volte non succede e dobbiamo fare mea-culpa. L'Inter? è una grande squadra ma cercheremo di lottare con tutti per dire la nostra. Ieri c'è mancato un gol per fare il 3-2 e vincere la partita".

SQUADRA IN CAMPO PER PREPARARE LA SAMPDORIA

La Roma è tornata subito in campo a Trigoria per preparare la sfida di mercoledì a Marassi contro la Sampdoria. I giocatori scesi in campo contro il Sassuolo hanno svolto del lavoro di scarico, mentre il resto della rosa ha iniziato con un riscaldamento atletico seguito da un'esercitazione sul possesso palla. Poi tattica, partitella a tema ed esercizi sulle finalizzazioni. Szczesny e Strootman hanno seguito i rispettivi programmi di lavoro personalizzato. Domani allenamento pomeridiano cui seguirà la partenza per Genova.

DOMENICA 20 SETTEMBRE

NAINGGOLAN: "DIFFICILE CONTRO SQUADRE CHE SI CHIUDONO"

Radja Nainggolan, intervistato da Mediaset Premium, ha commentato il pari casalingo contro il Sassuolo: "Il primo tempo non è stato a nostro favore, non è stato facile recuperare lo svantaggio. Nel secondo tempo siamo riusciti a pareggiare subito e ci abbiamo provato fino alla fine, ma il gol non è arrivato. Gare così sono da vincere, ma contro avversari che si chiudono non è facile. Le gare sono tante e può esserci un po' di stanchezza a volte. Parlare di classifica è prematuro, siamo solo all'inizio".

SALAH: "POSSO FARE MEGLIO"

Salah, autore dello splendido gol del pareggio contro il Sassuolo, commenta così la sua partita e quella della Roma: "All’inizio non siamo stati brillanti. Dispiace non aver vinto. Per quanto mi riguarda sto cominciando a fare meglio, ma posso ancora migliorare". Poi di nuovo sulla partita: "Abbiamo avuto delle difficoltà ma anche opportunità che non abbiamo sfruttato fino in fondo. Chi temo di più tra Inter e Juve? Sono due squadre forti, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi".