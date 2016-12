19 ottobre 2015 Tutto Roma live - Florenzi: "A Leverkusen per il salto di qualità" Il centrocampista giallorosso: "Più cattivi in casa del Bayer"

LUNEDI' 19 OTTOBRE

FLORENZI: "IN CHAMPIONS SERVE ALTRO PIGLIO"Alessandro Florenzi ha parlato in conferenza stampa della gara di domani sera contro il Bayer Leverkusen: "Cerchiamo di fare il salto di qualità e di dire la nostra in Champions, migliorando rispetto allo scorso anno. In questo senso domani è una tappa fondamentale. Rispetto a Borisov dobbiamo affrontare la gara con un altro piglio, l'obiettivo è quello di scendere in campo con più cattiveria e stare concentrati per 95 minuti per fare punti". Sul suo momento personale: "Sto facendo bene col mio club e con la Nazionale per farmi conoscere a livello internazionale. Ho due allenatori bravi che mi stanno aiutando, ma non devo fermarmi qui, è solo l'inizio".

GARCIA RIABBRACCIA DZEKOGarcia e la Roma ritrovano Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco, nonostante accusi ancora qualche piccolo problema fisico, sarà a disposizione per la gara di domani sera in Champions a Leverkusen. Il tecnico francese deciderà all'ultimo se schierarlo dall'inizio (in questo caso prenderebbe il posto di Gervinho) o a gara in corso e si affiderà al 4-4-1-1 con Salah alle spalle dell'unica punta. Torna dal 1' anche Nainggolan, mentre Torosidis sarà confermato sull'out destro.

DOMENICA 18 OTTOBRE

BAYER-ROMA, ARBITRA KASSAIBayer Leverkusen-Roma è stata affidata all'ungherese Viktor Kassai, che sarà coadiuvato dagli assistenti György Ring e Vencel Tóth; con loro il quarto arbitro Peter Berettyán e i due assistenti arbitrali aggiunti Tamás Bognar e Sandor Szabo. Nessun precedente con il club capitolino.

CASTAN: "CHE GIOIA TORNARE A FARE CIO' CHE AMO"Leandro Castan festeggia su Instagram la vittoria contro l'Empoli e il suo ritorno in campo: "Che gioia tornare a fare quello che amo, la strada è lunga però", scrive il centrale, alla seconda da titolare dopo una stagione minata da gravi problemi di salute.

SABATO 17 OTTOBRE

CASTAN: "SCUDETTO? PIEDI A TERRA"Dopo 521 giorni, Leandro Castan è tornato a giocare all'Olimpico. "Serata bellissima, sono contento" -ha detto ai microfoni di 'Sky Sport' - I tifosi mi hanno fatto sentire un grande calore, ora voglio ripagarli vincendo qualcosa con la Roma. Scudetto? Sognare si può, però bisogna lavorare e tenere i piedi per terra".

DE ROSSI: "PECCATO LA CURVA VUOTA"Un traguardo importante, quello delle 500 partite in giallorosso, che Daniele De Rossi ha festeggiato con il gol. Ma in questa festa c'è qualcosa che non è andato per il verso giusto, come ha raccontato a Premium Sport: "In una bella serata così, dispiace vedere la Curva Sud vuota. Il più bel regalo per le 500 presenze sarebbe stato rivedere i tifosi allo stadio". Poi, il centrocampista ha aggiunto: "Siamo contenti di aver vinto. C'erano degli scontri diretti e dovevamo sfruttare quest'occasione e prendere i tre punti. Sono molto bravi e organizzati, faticheranno tutti contro questo Empoli. Hanno ottimi giocatori soprattutto a centrocampo. Il Leverkusen? Sarà difficile anche lì, ma ce la giocheremo con loro la qualificazione".

"UNA SOLA CARRIERA PER LA ROMA"E a corredo delle 500 partite, una bella foto che la Lega di Serie A dedica a De Rossi, con le sue parole: "Il mio unico rimpianto è quello di poter donare alla Roma una sola carriera".

DE ROSSI FA 500Roma-Empoli non è solo l'ottava di campionato per i giallorossi. E' anche la partita numero 500 di Daniele De Rossi, eterna gloria romanista, oggi gioca a centrocampo e si sentirà addosso questa gioia (e responsabilità) di una vita nella Roma che vuol dire tanto, se non tuto, nella sua carriera. I tifosi gli hanno dedicato un mega-striscione e l'hanno issato dinanzi al Colosseo, tanto per far capire quale sia il rapporto fra capitan-futuro e i suoi tifosi.