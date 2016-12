Tutto Roma live, E' arrivata l'ora di Rüdiger

11 settembre 2015 Tutto Roma live, Eʼ arrivata lʼora di Rüdiger Il tedesco può giocare in difesa con Manolas. Iturbe scalpita e vuole il Frosinone

ROMA-BARCELLONA SOLO SU PREMIUMIl big match dell'Olimpico tra Roma e Barcellona, mercoledì 16 settembre alle 20.45, sarà trasmesso in esclusiva su Premium Sport e Premium Sport HD.

HOLEBAS ATTACCA: "VENDUTO SENZA INTERPELLARMI"Trasferitosi in estate dalla Roma al Watford, Josè Holebas ha commentato il suo addio ai colori giallorossi, senza risparmiare una critica alla società: "Il 2 luglio la Roma mi aveva ceduto senza interpellarmi. Una storia incredibile. Volevano cedermi e alla fine ho dato il mio ok. Piuttosto che finire in panchina, dovevo cogliere l'opportunità e accettare il Watford. Adesso sono qui e devo ammettere che sono molto felice. All'inizio ero scettico: tutto era nuovo per me, non sapevo cosa fare. Avrei potuto giocare la Champions con la Roma e invece mi trovavo al Watford con ben altre prospettive".

CASO SALAH, LA FIORENTINA DENUNCIA IL CHELSEALa Fiorentina non ci sta. La Fifa, attraverso i microfoni del The Guardian, ha confermato che il club viola ha denunciato il Chelsea per l'ormai celeberrima vicenda che riguarda il trasferimento di Mohamed Salah alla Roma: "Possiamo confermare di aver ricevuto questa richiesta da parte dei viola contro il club inglese per violazione del contratto. La questione è ancora in corso e in fase di studio".

ITURBE E RUDIGER SCALPITANORudi Garcia apre a Iturbe e Rüdiger in vista delle prossime gare. L'argentino, che questa estate è rimasto in giallorosso rifiutando il corteggiamento del Genoa, vorrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista già nella partita contro il Frosinone. Da parte sua, Rüdiger non vede l'ora di giocare al fianco di Manolas. A centrocampo l'assenza di Pjanic dovrebbe far salire le quotazioni di Ucan, ma attenzione a Vainqueur.

GARCIA: "TOTTI COME IL PAPA"Rapporto in crisi tra Rudi Garcia e Totti? Macché, le panchine del capitano nelle prime due partite non hanno rovinato l'intesa. A confermarlo è l'allenatore francese: "Totti è incredibile, un calciatore strepitoso sia dentro che fuori dal campo. E' umile, semplice e pensa sempre alla squadra. Non so se a Roma sia addirittura più importante del Papa". Poi Rudi, ai microfoni di RMC Sport, ha dichiarato gli obiettivi della stagione: " "Uno dei miei obiettivi è vincere un titolo insieme al capitano. Mercato? E' stato un mercato di qualità. E' arrivato Digne, che è molto motivato. Il nostro obiettivo è quello di qualificarci agli ottavi di Champions League. A Roma ho imparato l'italiano e scoperto una città fantastica, da una cultura elevatissima. Mi sento un romano a tutti gli effetti. Voglio vincere dei titoli con la Roma, in futuro vedremo per la panchina della Nazionale Francese. Ho sempre desiderato far durare tanto le mie esperienze. A Lille pensavo di restare per sempre, e adesso lo penso per la panchina giallorossa".

VAINQUEUR: "MI ISPIRO A DACOURT"A Trigoria è stato il giorno di Vainqueur. Il centrocampista ex Dinamo Mosca si è presentato alla stampa e ha fatto il punto sui suoi primi giorni in giallorosso: "Come caratteristiche sono un giocatore aggressivo, mi piace strappare la palla dai piedi dell'avversario. Ho giocato in diversi ruoli, anche davanti la difesa. Sono cresciuto nel Nantes, arrivo qui con molta voglia di dimostrare il mio valore. A chi mi ispiro? Ho sempre apprezzato molto Dacourt e Fernandinho". Poi sul suo possibile utilizzo con il Frosinone: "Sono arrivato da una decina di giorni, ma ho lavorato molto sul piano fisico e tattico. Non so se il mister mi chiamerà, ma dovesse farlo sarò pronto".

SEDUTA DI SCARICO A TRIGORIAGli uomini di Garcia che si sono ritrovati a Trigoria in vista della sfida allo stadio Matusa contro il Frosinone. I giallorossi sono stati impegnati come da programma in una seduta di scarico e torneranno in campo giovedì alle 17.

EMERSON: "PRONTO PER LA ROMA"In casa giallorossa è il giorno della presentazione di Emerson Palmieri: "Sarà una stagione lunga, voglio aiutare la squadra. La concorrenza è normale, non mi fa paura. Mi sento preparato per giocare con la Roma".

IAGO: "IL CLUB CREDE IN ME""Se hanno puntato su di me vuol dire che avevano fiducia. Non sono stato magari il colpo più importante del mercato, ma il primo acquisto e la società ha fatto comunque uno sforzo per avermi. Sono arrivato qui con grande entusiasmo, senza stare a sentire le chiacchiere degli altri". Parole di Iago Falque al "Tempo".

LAVORO PERSONALIZZATO PER RUEDIGERLavoro personalizzato per Antonio Ruediger nella seduta di mercoledì mattina. Il centrale tedesco è ancora sulla via del recupero e non ci sarà contro il Frosinone.

BARCELLONA: BRAVO OUT 3 SETTIMANEClaudio Bravo dovrà stare a fuori per 3 settimane. Niente match con la Roma (anche se sarebbe andato in panchina) per il portiere cileno del Barcellona.

TEGOLA PJANIC: FUORI 15-20 GIORNILa Roma tremava ancora prima degli esami e ora ha avuto la temuta conferma: Miralem Pjanic starà fuori dai 15 ai 20 giorni per l'infortunio rimediato durante Bosnia-Andorra. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione di primo grado al polpaccio destro, Pjanic salterà Frosinone, Sassuolo, Sampdoria e anche la supersfida di Champions con il Barcellona. L'obiettivo è tornare contro il Carpi, sabato 26.