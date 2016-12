16 ottobre 2015 Tutto Roma live - Dzeko convocato, ma gioca Gervinho Ventiquattro uomini per lʼEmpoli: Totti è ancora out

VENERDI' 16 OTTOBRE

ROMA-EMPOLI, DZEKO CONVOCATOSono 24 i giocatori convocati da mister Garcia per il match contro l'Empoli. Torna nella lista Dzeko, ancora out Totti. Questa la lista: Portieri: Lobont, Szczesny, De Sanctis Difensori: Rudiger, Digne, Castan, Maicon, Gyomber, Emerson, Torosidis, Manolas. Centrocampisti: Nainggolan, Pjanic, De Rossi, Florenzi, Ucan, Sadiq, Vainqueur. Attaccanti: Iturbe, Dzeko, Salah, Iago, Ponce, Gervinho.

DZEKO LAVORA IN GRUPPOLe scelte di Garcia per Roma-Empoli guardano anche alla gara di Champions con il Bayer Leverkusen (martedì). Oggi, giorno di vigilia, Dzeko e Iago hanno lavorato in gruppo. Il centravanti, comunque, non dovrebbe partire dall'inizio nella gara contro l'Empoli.

GIOVEDI' 15 OTTOBRE

PALLOTTA: "STROOTMAN RINNOVA"Il presidente James Pallotta ha annunciato il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2018) di Kevin Strootman: "Non ho mai avuto discussioni riguardanti una sua partenza. Infatti, abbiamo rinnovato il suo contratto come un segno di quel che pensiamo di lui. In diverse discussioni con Kevin, l'unica cosa che mi ha ripetuto è stato che la Roma aveva fatto tanto per lui e che lui non è stato in grado di fare lo stesso".

DE SANCTIS, IPOTESI RINNOVODe Sanctis a Roma anche la prossima stagione? Uno scenario tutt'altro che da escludere. Il portiere giallorosso dovrebbe incontrare dopo Natale il ds Sabatini proprio per parlare dell'ipotesi rinnovo. Per lui sarebbe già pronto un ruolo dirigenziale, ma ogni discorso è subordinato alla sua intenzione di proseguire per un altro anno con il calcio giocato.

DZEKO TORNA, DE ROSSI IN MEDIANAEdin Dzeko torna dalla Bosnia: Garcia ha ora l'arduo compito di capire come gestirlo. In vista del secondo tour de force stagionale il tecnico giallorosso deve fare i conti anche con il diverso minutaggio dei giocatori a sua disposizione, con un occhio di riguardo per i Nazionali. Per questo motivo l'attaccante ex City potrebbe non partire dal 1' sabato contro l'Empoli, con la gara di Champions contro il Leverkusen all'orizzonte. Da monitorare anche le condizioni di Pjanic e Nainggolan, con De Rossi pronto a tornare a centrocampo e uno tra Castan e Rudiger che affiancherà Manolas in difesa.

MERCOLEDI' 14 OTTOBRE

GARCIA IN ANSIA PER DZEKOPaura scampata. Alla fine Edin Dzeko non ha giocato nemmeno un minuto nella delicata sfida tra Bosnia e Cipro, valida per le qualificazioni a Euro 2016. L'attaccante giallorosso, out da quasi tre settimane, ha visto tutta la gara dalla panchina. La cosa, ne siamo sicuri, ha reso felice Rudi Garcia: a Trigoria dovranno valutare le condizioni di Dzeko e nel caso toccherà al tecnico francese riflettere se schierarlo già nella partita di sabato pomeriggio (ore 18) contro l'Empoli.

DAL PARAGUAY: LA ROMA VUOLE SERGIO DIAZIn Paraguay sono sicuri: la Roma vuole Sergio Diaz, attaccante classe 1998 del Cerro Porteno. Paragonato ad Aguero per caratteristiche fisiche e tecniche, il giovane talento è seguito anche da Chelsea, Liverpool e Manchester United. In Paraguay riferiscono che Sergio Diaz avrebbe già firmato un precontratto con la formazione giallorossa e anche tra le due società ci sarebbe un principio di accordo sulla base di 7 milioni di euro più bonus. Il trasferimento andrebbe in porto in estate, dopo il compimento dei 18 anni che l'attaccante farà a marzo.

MARTEDI' 13 OTTOBRE

DZEKO PARTE DALLA PANCA CONTRO CIPROPiccolo sospiro di sollievo per Rudi Garcia. Edin Dzeko parte dalla panchina nella gara di qualificazione europea tra Bosnia e Cipro. L'attaccante è out da quasi tre settimane, ma vorrebbe giocare questa sfida delicata per la sua Nazionale.

TOTTI, OBIETTIVO VIOLAProcede secondo le tappe stabilite il recupero di Francesco Totti, infortunatosi alla coscia destra durante Roma-Carpi. Gli ultimi controlli hanno evidenziato un miglioramento, anche se il capitano sente ancora un po' di dolore. Rimane comunque valido l'obiettivo iniziale: tornare in campo il 25 ottobre per Fiorentina-Roma.