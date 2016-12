15 novembre 2015 Tutto Roma live - Dzeko, allarme rientrato Lʼattaccante aveva avvertito un fastidio allʼaltezza dellʼinguine durante la gara contro lʼIrlanda, ma resta in Nazionale

DOMENICA 15 NOVEMBRE

DZEKO, ALLARME RIENTRATOAllarme rientrato per Edin Dzeko: l'attaccante aveva terminato la gara contro l'Irlanda con un fastidio all'altezza dell'inguine. Secondo quanto riporta Il Tempo, non dovrebbero esserci conseguenze per il bosniaco. L'attaccante ha rassicurato la Roma ed è rimasto in Nazionale.

IL PAPA' DI SALAH: "ROMA E' CASA SUA""Mohamed è più felice qui rispetto a Firenze perché gioca per una squadra che vuole vincere titoli. Tutti i compagni gli vogliono bene, soprattutto Nainggolan e Totti", queste le parole del padre di Salah nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. "A Roma mio figlio si sente come a casa sua ed il rapporto con Garcia è eccellente", ha continuato. Quest'anno il club farà bene e Salah sarà un uno dei protagonisti del campionato: "I giallorossi vogliono vincere lo scudetto. C'è grande competizione e le cose vanno bene. Mohamed si prenderà il campionato", ha concluso.

SABATO 14 NOVEMBRE

DE SANCTIS: "VORREI CONTINUARE QUI""Se c'è già un appuntamento per il rinnovo? Lo scorso anno mi incontrai con Sabatini verso dicembre, potrebbe essere uguale o anche qualche mese più avanti, non c'è fretta". Parola del portiere della Roma De Sanctis a margine di un evento all'Auditorium Parco della Musica. "Abbiamo una stagione importante davanti e bisogna dare tutti una mano, bisogna fare le cose per bene. C'è tempo per parlarne. Io mi sento fortissimamente giocatore e la mia priorità è sicuramente la Roma. Mi piacerebbe continuare a giocare in giallorosso, e non mi sembra presuntuoso dire che potrò decidere il mio futuro assieme alla società".

NAINGGOLAN: "ABBIAMO PAURA PER GLI EUROPEI"Anche il centrocampista giallorosso torna sulla strage di Parigi facendo trasparire una certa, ovvia, agitazione in vista dei prossimi appuntamento con la Nazionale: "Abbiamo paura degli Europei per noi e per le nostre famiglie. Devono fare qualcosa, è una notizia tremenda, non abbiamo neanche festeggiato la vittoria e dire che questa sera abbiamo ricordato i morti di un'altra tragedia".

RUDI GARCIA ERA ALLO STADE DE FRANCE: "NON CI SONO PAROLE"Rudi Garcia, che ieri si trovava allo Stade de France di Parigi durante gli attacchi terroristici, ha commentato su Twitter: "I miei pensieri vanno alle famiglie delle vittime e dei feriti. Non ci sono parole per descrivere questa tragedia. Restiamo uniti e solidali per costruire un futuro migliore".