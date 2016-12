30 settembre 2015 Tutto Roma live - Dito medio alla curva laziale: deferito De Rossi Secondo la Procura della Federcalcio, lʼesultanza incitava alla violenza. La squadra è tornata: nessun ad attenderla

MERCOLEDI' 30 SETTEMBRE

DITO MEDIO AI LAZIALI, DEFERITO DE ROSSILa Procura della Figc ha deferito Daniele De Rossi per "l'esultanza platealmente offensiva" al termine del derby di ritorno dello scorso maggio. Come si legge nella nota della Procura, De Rossi ha indicato "con entrambe le mani le sue parti basse e successivamente, con le braccia sollevate in alto, entrambe le dita medie delle mani" nei confronti della tifoseria laziale. Il Procuratore federale, Stefano Palazzi, ha giudicato l'atteggiamento "offensivo e di scherno, manifestazioni idonee a costituire incitamento alla violenza". Deferita per responsabilità oggettiva anche la Roma.

ROMA ATTERRATA A FIUMICINOIl volo charter che ha riportato la Roma in Italia dopo la sconfitta col Bate è atterrato attorno alle 17.30 a Fiumicino. Dopo le forti contestazioni circolate nel web nel post-partita, ci si aspettava un'accoglienza "calda" da parte della Sud: il rientro della squadra è stato invece circondato dall'indifferenza.



SEDUTA DI SCARICO A MINSK, VOLO NEL POMERIGGIO In mattinata, allenamento a Minsk per i giallorossi: i giocatori sono stati divisi in due gruppi, seduta di scarico per chi è sceso in campo alla Borisov Arena, esercizi in palestra per il resto della squadra. il charter che riporterà la Roma in italia è previsto nel primo pomeriggio. Domani mattina inizierà la preparazione in vista del match col Palermo.

MARTEDI' 29 SETTEMBRE

NAINGGOLAN: "UNA LEZIONE PER LE PROSSIME PARTITE""Anche nel primo tempo siamo arrivati un paio di volte in porta ma non abbiamo concretizzato, poi loro hanno sfruttato gli spazi concessi, non abbiamo difeso bene. Nella ripresa sapevamo che potevamo recuperare, c'è rammarico per non esserci riusciti". Nainggolan analizza così la sconfitta della Roma in casa del Bate Borisov. "Adesso dobbiamo valutare le cose negative e quelle positive, dovevamo fare meglio - ha datto a Premium Sport - Presuntuosi nell'approccio? Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, dovevamo iniziare come abbiamo giocato il secondo tempo. Abbiamo fatto una partita a due facce, dobbiamo prenderla come lezione e cercare di fare meglio nelle prossime partite".

FLORENZI: "GARA PREPARATA MALE MENTALMENTE""Abbiamo preparato male mentalmente la partita noi giocatori. Nel secondo tempo poi abbiamo cambiato atteggiamento". Così Florenzi a Premium Sport. "Noi siamo più forti del Bate Borisov. Se l'avessimo preparata bene dal punto di vista mentale non sarebbe finita così. Non siamo riusciti a prendere le contromisure necessarie. Siamo rimasti nello spogliatoio nel primo tempo. Qualificazione? So che dobbiamo essere positivi, ma non dovevamo sbagliarla".