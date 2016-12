2 novembre 2015 Tutto Roma live - Differenziato per De Rossi: in dubbio col Bayer Il centrocampista rischia di salatare la gara di mercoledì sera contro il Leverkusen

LUNEDI' 2 NOVEMBRE

LA SUD A PALLOTTA: "IN CURVA AL DERBY"Il derby con la Lazio si avvicina ma la Curva Sud non sembra disposta a passi indietro nella protesta che da settimane la vede disertare lo stadio Olimpico. In un comunicato diffuso in serata, infatti, la tifoseria della Roma ribadisce di attendere "una vera presa di posizione da parte della società a favore della sua gente, e non quella farsa a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi. Se questo è il meglio che la Roma riesce a fare per tutelare i propri tifosi, allora non rimane altro che attendere che il presidente mantenga almeno una delle tante promesse fatto... C'mon James ti vogliamo in Curva Sud con bandierina e cartello in mano al derby!" conclude il comunicato, tirando in ballo il presidente romanista.



PALLONE D'ORO AFRICANO: SALAH FINALISTAC'è anche Mohamed Salah nella lista dei 10 giocatori candidati al titolo di miglior calciatore africano dell'anno. Il Pallone d'Oro africano per il 2015 sarà assegnato dalla Confederation Africaine de Football all'inizio di gennaio. L'esterno egiziano della Roma, insieme ai compagni di squadra Gervinho e Seydou Keita, era stato inserito ad inizio ottobre nella lista dei 50 candidati al premio ed ora ha ottenuto anche la nomina nella short list, da cui verrà fuori il vincitore finale.

DE ROSSI IN DUBBIO CON IL BAYERArchiviata la sconfitta contro l'Inter, la Roma oggi pomeriggio si è allenata per preparare la gara di mercoledì sera contro il Bayer Leverkusen. De Rossi ha svolto lavoro differenziato ed è in dubbio per la gara contro i tedeschi. Invece, Keita è tornato in gruppo. Sempre differenziato per Totti e Strootman.

SENZA PJANIC E' REBUS A CENTROCAMPOL'espulsione di Pjanic non ci voleva: adesso il bosniaco (cacciato per doppia ammonizione) salterà il derby contro la Lazio. Una partita che potrà valere la vetta del campionato. Senza di lui, Garcia avrà solo due alternative: giocarsi la carta Uçan o modificare di nuovo l'assetto proponendo un 4-2-3-1 con De Rossi e Nainggolan dietro a Iago Falque (o Florenzi), Salah e Gervinho alle spalle del centravanti.

DOMENICA 1 NOVEMBRE