1 ottobre 2015 Tutto Roma live - Definitivi gli acquisti di Dzeko, Salah e Falque Fisioterapia per Totti e Keita, Castan vicino al rientro

GIOVEDI' 1 OTTOBRE

DEFINITIVI GLI ACQUISTI DI DZEKO, SALAH E FALQUENell'approvazione del progetto di bilancio, la Roma ha annunciato "l'acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Dzeko dal Manchester City, Salah dal Chelsea e Falque dal Genoa; per tali calciatori erano stati inizialmente sottoscritti accordi per l'acquisizione temporanea, trasformata in definitiva a seguito del verificarsi nel corso dei primi mesi dell'esercizio delle condizioni contrattuali previste".

PROGETTO DI BILANCIO: ROSSO DA 41 MILIONIIl Consiglio d'amministrazione della Roma ha approvato il Progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 30 giugno 2015. Il Risultato economico consolidato, si legge nella relazione pubblicata dalla società giallorossa, "è negativo per 41,2 milioni di euro, in flessione di 2,6 milioni di euro rispetto al risultato conseguito al 30 giugno 2014, negativo per 38,6 milioni di euro". La partecipazione alle competizioni europee, continua la nota, "ha permesso di contabilizzare proventi complessivamente pari a 52,2 milioni di euro, relativi ai participation, performance bonus, e market pool, riconosciuti dalla Uefa, ed ai proventi da biglietteria delle gare casalinghe disputate". I ricavi operativi sono arrivati a superare i 180 milioni di euro (+40,6% rispetto al 2014, quando furono 128 milioni). Cresciuti anche i costi di esercizio, passati in un anno da 157 a 196 milioni di euro.

FISIOTERAPIA PER TOTTI E KEITA, CASTAN VICINO AL RIENTROMentre la squadra si dedica al programma di allenamenti in vista della gara contro il Palermo, si prosegue il programma di recupero degli infortunati. Tra gli altri, Totti e Keita hanno svolto sedute di fisioterapia. Per entrambi, ulteriori controlli nei prossimi giorni, ma è da escludere un rientro prima della seconda metà del mese. Potrebbe trovare spazio in Sicilia invece Castan, tenuto a riposo sia per un ritardo di condizione che per fattori psicologici legati alla lunga assenza. Negli ultimi allenamenti il difensore ha mostrato una ritrovata sicurezza specie nei contrasti di testa.

BALBO TRA TOTTI E LA MAGLIAAbel Balbo, ai microfoni di Radio Centro Suono: "Uno come Totti, con la sua classe e il suo carisma, è ancora imprescindibile per questa Roma. Se coi fosse stato lui col Bate, con finiva così. La maglia grigia? Non mi piace, è proprio bruta e poi almeno lo scudetto deve essere giallorosso".

SABATINI PUNTA IL NUOVO NEYMARDopo Gerson, Sabatini prepara un altro colpo in Sudamerica. I dirigente giallorosso starebbe infatti lavorando sottotraccia per portare alla Roma Gabriel Jesus, attaccante classe '97 che in patria accostano già a Neymar.

LAVORO A PARTE PER IAGODopo l'allenamento defaticante svolto a Minsk ieri mattina, la Roma torna in campo a Trigoria in vista della partita di domenica con il Palermo. Lavoro a parte per Iago Falque e Ponce. Aggregati al gruppo anche Di Livio e Soleri.

MERCOLEDI' 30 SETTEMBRE

DITO MEDIO AI LAZIALI, DEFERITO DE ROSSILa Procura della Figc ha deferito Daniele De Rossi per "l'esultanza platealmente offensiva" al termine del derby di ritorno dello scorso maggio. Come si legge nella nota della Procura, De Rossi ha indicato "con entrambe le mani le sue parti basse e successivamente, con le braccia sollevate in alto, entrambe le dita medie delle mani" nei confronti della tifoseria laziale. Il Procuratore federale, Stefano Palazzi, ha giudicato l'atteggiamento "offensivo e di scherno, manifestazioni idonee a costituire incitamento alla violenza". Deferita per responsabilità oggettiva anche la Roma.

ROMA ATTERRATA A FIUMICINOIl volo charter che ha riportato la Roma in Italia dopo la sconfitta col Bate è atterrato attorno alle 17.30 a Fiumicino. Dopo le forti contestazioni circolate nel web nel post-partita, ci si aspettava un'accoglienza "calda" da parte della Sud: il rientro della squadra è stato invece circondato dall'indifferenza.



SEDUTA DI SCARICO A MINSK, VOLO NEL POMERIGGIO In mattinata, allenamento a Minsk per i giallorossi: i giocatori sono stati divisi in due gruppi, seduta di scarico per chi è sceso in campo alla Borisov Arena, esercizi in palestra per il resto della squadra. il charter che riporterà la Roma in italia è previsto nel primo pomeriggio. Domani mattina inizierà la preparazione in vista del match col Palermo.

MARTEDI' 29 SETTEMBRE

NAINGGOLAN: "UNA LEZIONE PER LE PROSSIME PARTITE""Anche nel primo tempo siamo arrivati un paio di volte in porta ma non abbiamo concretizzato, poi loro hanno sfruttato gli spazi concessi, non abbiamo difeso bene. Nella ripresa sapevamo che potevamo recuperare, c'è rammarico per non esserci riusciti". Nainggolan analizza così la sconfitta della Roma in casa del Bate Borisov. "Adesso dobbiamo valutare le cose negative e quelle positive, dovevamo fare meglio - ha datto a Premium Sport - Presuntuosi nell'approccio? Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, dovevamo iniziare come abbiamo giocato il secondo tempo. Abbiamo fatto una partita a due facce, dobbiamo prenderla come lezione e cercare di fare meglio nelle prossime partite".

FLORENZI: "GARA PREPARATA MALE MENTALMENTE""Abbiamo preparato male mentalmente la partita noi giocatori. Nel secondo tempo poi abbiamo cambiato atteggiamento". Così Florenzi a Premium Sport. "Noi siamo più forti del Bate Borisov. Se l'avessimo preparata bene dal punto di vista mentale non sarebbe finita così. Non siamo riusciti a prendere le contromisure necessarie. Siamo rimasti nello spogliatoio nel primo tempo. Qualificazione? So che dobbiamo essere positivi, ma non dovevamo sbagliarla".