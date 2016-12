26 settembre 2015 Tutto Roma live - De Sanctis: "I tifosi ci stiano vicini, noi vogliamo vincere" Totti e Keita a rischio per la Champions. Si spera in Dzeko

SABATO 26 SETTEMBRE

DZEKO, TRAUMA DISTRATTIVOAl termine di Roma-Carpi lo staff sanitario giallorosso ha comunicato che Edin Džeko ha riportato un trauma distrattivo al ginocchio destro. L'attaccante bosniaco, questa sera sostituito all'intervallo dal Francesco Totti, domani sarà sottoposto agli esami strumentali del caso. Džeko è finora sceso in campo in tutti e sette i match ufficiali giocati in stagione dalla Roma di Garcia e ha segnato il suo primo gol con la maglia della Roma nella vittoria per 2-1 sulla Juventus.

TOTTI, RISENTIMENTO AL FLESSOREFrancesco Totti ha dovuto abbandonare il campo durante Roma-Carpi a causa di un risentimento muscolare al flessore della coscia destra. Il Capitano, subentrato a inizio secondo tempo a Edin Džeko, ha chiesto il cambio al termine dell'azione che ha portato al quarto gol giallorosso firmato Salah. L'entità dell'infortunio del numero 10, che domenica scorsa contro il Sassuolo ha segnato il suo gol numero 300 in maglia giallorossa, verrà valutata nelle prossime 24/48 ore.

ANCHE PER KEITA RISENTIMENTO AL FLESSORENel match contro il Carpi, Seydou Keita ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco a causa di un risentimento muscolare al flessore della coscia destra. Lo staff sanitario giallorosso ha comunicato che l'entità dell'infortunio verrà valutata nelle prossime 24/48 ore. Il maliano, alla sua seconda stagione all'AS Roma, è finora sceso in campo in sei dei sette impegni ufficiali giocati dagli uomini di Garcia.

TOTTI E KEITA OUT. SI SPERA IN DZEKOTotti e Keita si sono procurati un risentimento muscolare al flessore. Le loro condizioni saranno valutate tra 48 ore. I due giocatori salteranno così la trasferta di Champions contro il Bate Borisov. Domani, invece, ci saranno gli esami per Dzeko. Il bosniaco si è procurato una distorsione al ginocchio e Rudi Garcia spera di recuperarlo.

DE SANCTIS: "I TIFOSI CI STIANO VICINI"E' soddisfatto Morgan De Sanctis ai microfoni di Premium Sport. La sconfitta contro la Sampdoria è dimenticata: "I blucerchiati hanno approfittato dei momenti giusti. Oggi volevamo vincere e lo abbiamo dimostrato. Unica ingenuità di oggi sullo 0-0, ma poi ne abbiamo fatti 3. Tutto il resto è stato perfetto": E sugli applausi del pubblico. "Nessuno è insensibile davanti a questo ambiente, ma le persone e i tifosi che ci ruotano attorno devono capire che attraverso la fiducia e un equilibrio più costante possiamo dare di più. Io somatizzo le critiche più di altri, ma se questa pressione vanno sulle gambe di giocatori più giovani non va bene. Perchè noi vogliamo vincere".

FLORENZI E' KONiente Carpi per Florenzi, alle prese con un trauma contusivo al flessore rimediato contro la Sampdoria. Negativo il provino a poche ore dalla partita.

CANDELA: "TOTTI? GESTIONE SBAGLIATA"Vincent Candela, in un'intervista a "Te la do io Tokyo", ha parlato di alcuni temi legati al mondo giallorosso, criticando la gestione di Totti da parte del club: "Totti lo stanno gestendo male. E' il giocatore più intelligente che abbia la Roma. C'è bisogno non solo di fisico e capacità atletica, ma soprattutto di intelligenza in questo momento. Digne è giovane ma capace: deve giocare. Florenzi fa il suo suo come terzino ma non ha nulla da invidiare a chi gioca davanti. E' bravo, molto bravo. La differenza tra Florenzi e gli altri davanti è che ha un grande senso di appartenenza alla Roma. Vainqueur e i giovani? Non è il momento di fare esperimenti: è ottobre, si doveva provare 2 mesi fa".

DIRIGENTI DELL'HAJDUK SPALATO A TRIGORIAA Trigoria la Roma ha ricevuto la visita dei dirigenti dell'Hajduk Spalato, che hanno incontrato il ds giallorosso Walter Sabatini per studiare una possibile collaborazione tra i due club. Alcuni rappresentati della squadra croata saranno stasera all'Olimpico per assistere alla sfida contro il Carpi.

IL PROGRAMMA PER IL BATE BORISOVDopo il Carpi, la Roma sposterà il pensiero sulla sfida di martedì in casa del Bate Borisov, valida per la seconda giornata di Champions League. Questo il programma dei giallorossi di garcia: lunedì alle 10.30 rifinitura a Trigoria con i primi 15 minuti aperti ai media. Poi la squadra volerà in Bielorussia e alle 18.45 (19.45 locali) ci sarà la conferenza stampa del tecnico francese con un giocatore.

GARCIA E IL PROBLEMA DZEKOEdin Dzeko sta diventando un caso per la Roma. Contro la Sampdoria il bosniaco non ha inciso e ha agito troppo volte lontano dall'area, il suo habitat naturale. Così è mancata la sua zampata decisiva e il bel gioco dei giallorossi si è rivelato un vero e proprio boomerang. Inutili i 18 calci d'angolo da dove non è nata nessuna azione interessante, ancora meno i 21 cross del primo tempo (un vero e proprio record). Solo un gol in campionato, in 343', di testa contro la Juventus. La specialità della casa e allora perché farlo giocare distante dalla porta? Un rebus che Rudi Garcia deve risolvere alla svelta. Anche perché gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni hanno portato solo al gol di Salah. C'è da apprezzare l'impegno di Edin che va a cercarsi palloni che gli dovrebbero arrivare.