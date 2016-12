23 novembre 2015 Tutto Roma live - De Rossi verso la panchina a Barcellona Pjanic: "Un onore se il Barça mi cerca, ma voglio vincere qui". Sabatini: "Barça fortissimo, non faremo le vittime immolate"

LUNEDI' 23 NOVEMBRE

DE ROSSI VERSO LA PANCHINADe Rossi e Iturbe hanno svolto la rifinitura in gruppo al Camp Nou, ma entrambi dovrebbero andare in panchina per via delle non perfette condizioni fisiche. Garcia dovrebbe schierare così un 4-3-3 con Maicon, Rudiger, Manolas e Digne davanti a Szczesny, Pjanic, Keita e Nainggolan a centrocampo con Florenzi e Iago Falque a spalleggiare Dzeko. Dalla parte opposta troveranno un Barcellona carico per il 4-0 nel Clasico, con il rientro di Messi da titolare insieme a Neymar e Suarez. Assente l'infortunato Mascherano.



PJANIC: "IL BARCELLONA MI VUOLE? UN ONORE"Miralem Pjanic è finito nel mirino del Barcellona: lui ringrazia ma giura amore alla Roma. "E' un piacere essere accostato a certe squadre, ma sono voci giornalistiche che non seguo. Io mi concentro sul mio lavoro e voglio vincere con la Roma. Giocare al Camp Nou è sempre speciale", ha detto.

SABATINI: "NON FAREMO LE VITTIME IMMOLATE"Poco prima di salire sull'aereo con destinazione Barcellona, Walter Sabatini ha parlato ai microfoni di Mediaset: "Loro sono fortissimi ma anche noi stiamo bene, nonostante Bologna. Non andiamo a fare le vittime immolate"

ROMA IN PARTENZA PER BARCELLONALa sfida contro il Barcellona è sempre più vicina e i giallorossi sono pronti. In mattinata la partenza da Fiumicino con al seguito 3500 tifosi. L'arrivo è previsto in Catalogna poco prima di pranzo e al Camp Nou saranno previste misure di sicurezza straordinarie. Dopo il pareggio di Bologna serve una vittoria in Champions per risollevare il morale, resta comunque il dubbio De Rossi.

L'#ASRoma è a Fiumicino! Domani #FCBRoma di @ChampionsLeague! @Florenzi pic.twitter.com/HhIdsegelZ — AS Roma (@OfficialASRoma) 23 Novembre 2015

DOMENICA 22 NOVEMBRE

NIENTE IDONEITA' SPORTIVA PER IL BABY NURANiente idoneità sportiva per Abdullahi Nura: il terzino classe 1997, per ora, non può scendere in campo a causa di presunte anomalie cardiache. Come riporta Il Tempo, nei test effettuato da Nura all'ospedale Gemelli sarebbero emersi dei problemi così da spingere i medici a negare l'idoneità sportiva al difensore nigeriano, portato a Trigoria da Sabatini.

ITURBE NON RISCHIA CONTRO IL BARCELLONAJuan Manuel Iturbe non rischia la gara contro il Barcellona, fresco di vittoria super al Bernabeu contor il Rel Madrid (4-0). Secondo le prime indiscrezioni, come ha riportato Roma Tv, l'argentino non avrebbe nulla di grave: si tratterebbe solamente di una lombalgia che non lo mette in dubbio per la gara di martedì sera contro il Barcellona.

MAICON: "IL CAMPO LI HA FAVORITI"E' deluso Maicon e dà un po' di colpa al campo. “Per loro questo campo favorisce abbastanza. Era difficile fare il nostro gioco, però dobbiamo abituarci. Nel secondo tempo abbiamo gestito meglio - ha detto a Premium Sport - . Cerchiamo ogni giorno di lavorare bene e non prendere gol, però nel calcio succede. Ci sono le squadre che giocano bene e cercano di complicarti la vita”. Adesso la Champions: " “E' una competizione diversa, sarà un'altra partita e speriamo di prepararla bene e di fare una buona partita a Barcellona".

SAPONARA, OBIETTIVO DI SABATINIWalter Sabatini vuole Saponara dall'Empoli. Il giocatore piace molto a Rudi Garcia, ma su di lui c'è anche la Fiorentina. A gennaio ci sarà un sondaggio da parte del club giallorosso.

SI INSISTE PER RANOCCHIANel mercato di gennaio la Roma vuole un difensore. I giallorossi insistono per Ranocchia, destinato a lasciare all'Inter tra la sessione invernale e giugno. In pole ci sono i giallorossi.