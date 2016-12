Tutto Roma live - De Rossi, solo un affaticamento: con l'Inter dovrebbe esserci

BALDISSONI: "ATTREZZATI PER VINCERE LO SCUDETTO. TOTTI SCEGLIERA' IL SUO FUTURO"Rudi Garcia non è mai stato in discussione. Parola del dg della Roma Mauro Baldissoni. "Siamo molto contenti del lavoro fatto da Garcia, con lui c'è un rapporto molto franco e diretto da quando è arrivato a Roma. In passato alcune dichiarazioni non sono state propriamente fortunate, ma ciò non ha intaccato il rapporto di fiducia. Non dimentichiamo che Garcia ha fatto il record di punti della Roma in campionato e ha conquistato due secondi posti". E ancora: "La Roma è attrezzata per vincere lo scudetto", ma "io più che le inseguitrici temo la Roma stessa". Su capitan Totti: Sarà lui a scegliere e decidere il suo futuro. C'è un accordo del club con il giocatore per proseguire con un ruolo quando il campione deciderà di smettere. A lui il diritto di scegliere in quale settore continuare la sua carriera nella Roma, settore tecnico, dirigenziale o di rappresentanza".