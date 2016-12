24 ottobre 2015 Tutto Roma live - De Rossi recuperato per Firenze Provino superato: sarà regolarmente in campo nel big match di domani

SABATO 24 OTTOBRE

DE ROSSI PRONTO PER LA FIORENTINABuone notizie per la Roma. De Rossi si è allenato regolarmente con il gruppo senza sentir fastidio all'adduttore ed è quindi regolarmente a disposizione di Garcia per Firenze. Capitan Futuro partirà dall'inizio in un centrocampo a tre completato da Pjanic e Nainggolan

PROVINO PER DE ROSSIProvino in corso per Daniele De Rossi. Capitan Futuro, alle prese con un problema all'adduttore, è sceso in campo questa mattina per l'allenamento di rifinitura e lavorato insieme al resto del gruppo. Un segnale che lascia ipotizzare un recupero in vista del match di Firenze ma, soprattutto, un test decisivo per verificare le condizioni del centrocampista. Solo al termine dell'allenamento, Garcia deciderà se convocarlo o meno

VENERDI' 23 OTTOBRE

TOTTI: "IO E DE ROSSI LE ULTIME BANDIERE"Il Capitano e Capitan Futuro: Totti e De Rossi. Le due ultime bandiere del calcio rimaste in attività. Questo secondo lo stesso Francesco Totti: "Spero che De Rossi realizzi quello che sono riuscito a realizzare io - ha dichiarato in uno speciale sulle 500 presenze in giallorosso di del compagno di squadra andato in onda su Roma Tv - siamo le ultime bandiere rimaste".

SI FERMA DE ROSSI: FIORENTINA A RISCHIOCattive notizie per Rudi Garcia in vista della trasferta di Firenze: nella seduta pomeridiana lavoro differenziato per De Rossi, fermato da un problema all'adduttore della coscia sinistra. Il centrocampista si trascina il fastidio muscolare dalla gara di Champions contro il Leverkusen. Si sono allenati a parte anche Strootman, Keita e Totti, intensa preparazione tattica per il resto del gruppo.