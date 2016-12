17 ottobre 2015 Tutto Roma live - De Rossi: "Peccato per la Curva vuota" Il centrocampista ha festeggiato col gol la presenza numero 500 in giallorosso

SABATO 17 OTTOBRE

CASTAN: "SCUDETTO? PIEDI A TERRA"Dopo 521 giorni, Leandro Castan è tornato a giocare all'Olimpico. "Serata bellissima, sono contento" -ha detto ai microfoni di 'Sky Sport' - I tifosi mi hanno fatto sentire un grande calore, ora voglio ripagarli vincendo qualcosa con la Roma. Scudetto? Sognare si può, però bisogna lavorare e tenere i piedi per terra".

DE ROSSI: "PECCATO LA CURVA VUOTA"Un traguardo importante, quello delle 500 partite in giallorosso, che Daniele De Rossi ha festeggiato con il gol. Ma in questa festa c'è qualcosa che non è andato per il verso giusto, come ha raccontato a Premium Sport: "In una bella serata così, dispiace vedere la Curva Sud vuota. Il più bel regalo per le 500 presenze sarebbe stato rivedere i tifosi allo stadio". Poi, il centrocampista ha aggiunto: "Siamo contenti di aver vinto. C'erano degli scontri diretti e dovevamo sfruttare quest'occasione e prendere i tre punti. Sono molto bravi e organizzati, faticheranno tutti contro questo Empoli. Hanno ottimi giocatori soprattutto a centrocampo. Il Leverkusen? Sarà difficile anche lì, ma ce la giocheremo con loro la qualificazione".

"UNA SOLA CARRIERA PER LA ROMA"E a corredo delle 500 partite, una bella foto che la Lega di Serie A dedica a De Rossi, con le sue parole: "Il mio unico rimpianto è quello di poter donare alla Roma una sola carriera".

DE ROSSI FA 500Roma-Empoli non è solo l'ottava di campionato per i giallorossi. E' anche la partita numero 500 di Daniele De Rossi, eterna gloria romanista, oggi gioca a centrocampo e si sentirà addosso questa gioia (e responsabilità) di una vita nella Roma che vuol dire tanto, se non tuto, nella sua carriera. I tifosi gli hanno dedicato un mega-striscione e l'hanno issato dinanzi al Colosseo, tanto per far capire quale sia il rapporto fra capitan-futuro e i suoi tifosi.

VENERDI' 16 OTTOBRE

ROMA-EMPOLI, DZEKO CONVOCATOSono 24 i giocatori convocati da mister Garcia per il match contro l'Empoli. Torna nella lista Dzeko, ancora out Totti. Questa la lista: Portieri: Lobont, Szczesny, De Sanctis Difensori: Rudiger, Digne, Castan, Maicon, Gyomber, Emerson, Torosidis, Manolas. Centrocampisti: Nainggolan, Pjanic, De Rossi, Florenzi, Ucan, Sadiq, Vainqueur. Attaccanti: Iturbe, Dzeko, Salah, Iago, Ponce, Gervinho.

DZEKO LAVORA IN GRUPPOLe scelte di Garcia per Roma-Empoli guardano anche alla gara di Champions con il Bayer Leverkusen (martedì). Oggi, giorno di vigilia, Dzeko e Iago hanno lavorato in gruppo. Il centravanti, comunque, non dovrebbe partire dall'inizio nella gara contro l'Empoli.

GIOVEDI' 15 OTTOBRE

PALLOTTA: "STROOTMAN RINNOVA"Il presidente James Pallotta ha annunciato il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2018) di Kevin Strootman: "Non ho mai avuto discussioni riguardanti una sua partenza. Infatti, abbiamo rinnovato il suo contratto come un segno di quel che pensiamo di lui. In diverse discussioni con Kevin, l'unica cosa che mi ha ripetuto è stato che la Roma aveva fatto tanto per lui e che lui non è stato in grado di fare lo stesso".