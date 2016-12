29 ottobre 2015 Tutto Roma live - De Rossi, domani il provino decisivo Il centrocampista è in forte dubbio: a Trigoria sperano di averlo a disposizione

GIOVEDI' 29 OTTOBRE

PER DE ROSSI DOMANI IL PROVINO DECISIVODaniele De Rossi è davvero a forte rischio per la gara di sabato sera contro l'Inter a San Siro. Oggi il centrocampista si è allenato a parte e Rudi Garcia spera di recuperarlo per la trasferta di Milano, ma il giocatore è in forte dubbio. Domani ci sarà il provino decisivo: a Trigoria sperano di averlo a disposizione.

DE ROSSI A PARTEArchiviato il successo contro l'Udinese, stamattina la Roma era già in campo per preparare l'anticipo di sabato sera contro l'Inter. De Rossi si è allenato a parte assieme a Totti, Keita e Strootman. Rudi Garcia farà di tutto per recuperare il centrocampista.

MERCOLEDI' 28 OTTOBRE

MAICON: "PRESTO PARLARE DI SCUDETTO"Un grande Maicon ha guidato la Roma alla vittoria contro l'Udinese: "Come facevo a stare fuori? Dovevo aspettare che la squadra avesse bisogno di me. Sto bene, ho voglia di giocare. Adesso decide il mister, ma l'importante era vincere e essere primi. Penso che ultimamente stiamo creando un modulo di gioco importante, aggressivo. E' importante per vincere. Vincerne tre di fila è fondamentale, le abbiamo preparate bene", ha spiegato a Premium Sport il brasiliano. "Se è presto parlare di scudetto? Si è troppo presto, manca ancora tanto. Dobbiamo continuare così".