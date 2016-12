4 dicembre 2015 Tutto Roma live - Dal 2016 torna la Lupa sulle maglie Le divise da trasferta vedranno riapparire lo storico simbolo stilizzato

VENERDÌ 4 DICEMBRE

TORNA LA LUPA SULLE MAGLIECome anticipato dal sito specializzato FootyHeadlines, nella stagione 2016-2017 sulle divise da trasferta della Roma tornerà il simbolo dalla Lupa stilizzato. Un'icona che ha caratterizzato le maglie giallorosse dal 1979 al 1997. La Nike riproporrà lo stemma sulle maglie 'away' per festeggiare i 90 anni della Roma.



GIOVEDI' 3 DICEMBRE

TOTTI VERSO IL RINNOVOLa Gazzetta dello Sport scrive: sabato il patron James Pallotta sarà a Roma dove incontrerà Totti. Il tema del meeting riguarda il futuro in giallorosso. Il contratto del capitano scade il 30 giugno 2016, e nel 2016 Totti avrà 40 anni. Rinnovo o addio al calcio? La tendenza è per il rinnovo, con riduzione dell'ingaggio che ora sfiora il 3 milioni. Il prolungamento fino al 2017, ma c'è chi dice fino al 2018.

NUOVO RUOLO PER BRUNO CONTIIl ruolo di Bruno Conti all'interno della Roma è destinato a cambiare. Come riporta il Tempo, nei prossimi giorni ci sarà un incontro in società e a Conti verrà proposto un rinnovo fino al 2020: l'ex centrocampista dovrebbe affiancare Sabatini con un compito di raccordo tra il ds e il lavoro sul campo per allargare la rete del club.

MERCOLEDI' 2 DICEMBRE

IL BATE BORISOV E' GIA' A ROMAAd una settimana esatta dal fischio d'inizio del match dell'Olimpico contro la Roma, valido per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League, il Bate Borisov è già sbarcato nella capitale. Approfittando della sosta del campionato per ambientarsi e preparare al meglio la partita con i giallorossi, decisiva per il passaggio agli ottavi di finale, la squadra bielorussa è giunta poco dopo mezzogiorno all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea della Belavia partito da Minsk. Con indosso la tuta del club, giocatori, accompagnatori e staff tecnico, dopo aver ritirato i bagagli, hanno raggiunto l'esterno del Terminal 3, dove ad attenderli hanno trovato un pullman noleggiato dalla società e con il quale si sono diretti a Roma.

GERVINHO CI SARA' COL TORINORudi Garcia si affida a Gervinho. Oggi l'ivoriano tornerà in gruppo e, salvo complicazioni, sarà convocato per la gara di sabato contro il Torino. Il tecnico francese potrà puntare su di lui fin dal primo minuto. Sarà confermato De Santis al posto di Szczesny. Non ci sarà Maicon, squalificato dopo il rosso rimediato contro l'Atalanta.