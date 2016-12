12 ottobre 2015 Tutto Roma live - Da Trigoria: Rudiger e Falque tornano in gruppo Ancora lavoro personalizzato per Manolas

LUNEDI' 12 OTTOBRE

RUDIGER E FALQUE DI NUOVO IN GRUPPODopo i due giorni di riposo concessi da Garcia, la squadra giallorossa è tornata in campo per preparare il match di sabato contro l'Empoli. Buone notizie da Rudiger e Falque che sono tornati ad allenarsi in gruppo. Lavoro in palestra per Digne, appena rientrato dall'amichevole con la Francia, mentre per Manolas ancora lavoro personalizzato, così come per gli altri infortunati.

DEBUCHY, INSERIMENTO DELLA ROMAIl Barcellona ha in mente di dare l'assalto a gennaio, ma dovrà fare i conti con il Liverpool di Klopp. Secondo il Daily Star, i Reds si sarebbero prepotentemente inseriti nella corsa per il Ilkay Gundogan, pupillo dell'ex tecnico del Borussia Dortmund.

GARCIA IN ANSIA PER DZEKORoma e Rudi Garcia in ansia per Dzeko. L'attaccante, che non è in perfette condizioni fisiche, oggi deciderà se giocare con la maglia della sua Bosnia nella delicata (e decisiva per il terzo posto, che consente la qualificazione ai playoff per Euro 2016) partita contro Cipro, in programma domani. Il ct Bazdarevic conta sul suo impiego. E da Trigoria osservano con grande interesse l'evolversi della vicenda.

GERVINHO, SALAH E KEITA IN LIZZA PER IL PALLONE D'ORO AFRICANOLa CAF ha diramato la lista dei 37 giocatori candidati a vincere il "Premio miglior giocatore africano 2015". Spuntano i nomi di tre giocatori della Roma: Salah, Gervinho e Keita. La cerimonia di premiazione si terrà i primi di gennaio a Lagos, in Nigeria.

DOMENICA 11 OTTOBRE

SABATINI: "BENATIA LO RIVORREI MA...""Benatia? A riprendermelo lo riprenderei, ma vi ricordate come ci siamo lasciati l'anno scorso?". A margine della partita benefica tra As Roma Legends e Liberi Nantes, squadra composta da rifugiati richiedenti asilo, il ds della Roma Walter Sabatini ha parlato del possibile ritorno del marocchino del Bayern Monaco in giallorosso. "Marquinhos: "E' forte, rivorrei anche lui ma costa 60 milioni".

MAICON BLOCCATO DA UNA CLAUSOLA?Maicon non fa parte del progetto di Rudi Garcia. Secondo quanto riporta La Repubblica, a tenerlo fuori potrebbe essere soprattutto una clausola sul contratto, nel quale è previsto il rinnovo automatico se dovesse disputare il 70% delle gare stagionali dei giallorossi.