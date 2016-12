Tutto Roma live - Castan festeggia il ritorno: "Che gioia fare ciò che amo"

DE ROSSI: "PECCATO LA CURVA VUOTA"Un traguardo importante, quello delle 500 partite in giallorosso, che Daniele De Rossi ha festeggiato con il gol. Ma in questa festa c'è qualcosa che non è andato per il verso giusto, come ha raccontato a Premium Sport: "In una bella serata così, dispiace vedere la Curva Sud vuota. Il più bel regalo per le 500 presenze sarebbe stato rivedere i tifosi allo stadio". Poi, il centrocampista ha aggiunto: "Siamo contenti di aver vinto. C'erano degli scontri diretti e dovevamo sfruttare quest'occasione e prendere i tre punti. Sono molto bravi e organizzati, faticheranno tutti contro questo Empoli. Hanno ottimi giocatori soprattutto a centrocampo. Il Leverkusen? Sarà difficile anche lì, ma ce la giocheremo con loro la qualificazione".