8 dicembre 2015 Tutto Roma live - Castan dà il suo undici ideale Il brasiliano: "Strootman è un mostro, Totti il 10 più forte di sempre"

MARTEDI' 8 DICEMBRE

I CONVOCATI PER IL BATE BORISOVEcco i convocati di Rudi Garcia per la gara di Champions League contro il Bate Borisov: 2 Rudiger, 3 Digne, 4 Nainggolan, 5 Castan, 7 Iturbe, 9 Dzeko, 11 Salah, 13 Maicon, 14 Iago Falque, 15 Pjanic, 16 DDe Rossi, 20 Keita, 21 Vainqueur, 24 Florenzi, 25 Szczesny, 26 De Sanctis, 27 Gervinho, 44 Manolas, 48 Uçan.

DZEKO: "COLPA MIA SE NON SEGNO""Se non segno è solo colpa mia. Avrei dovuto fare meglio, ma sono ottimista, sono sicuro che i gol arriveranno". Così Edin Dzeko nella conferenza di vigilia della gara col Bate: "Io triste in campo? Non mi piace perdere, questo mi rende triste. Al momento non sono felice per me, per il mio team, perché meritiamo di più. Domani vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, la qualificazione agli ottavi. Se siamo in grado di vincere lo scudetto? Se giocheremo come nelle ultime partite sicuramente no, ma sono convinto che possiamo fare meglio. Lo scudetto poi non si vince a dicembre, bisognerà vedere a fine stagione come sarà andata".

GARCIA: "VOGLIO 11 LUPI"La Roma contro il Bate Borisov si gioca il passaggio del turno in Champions League nel momento peggiore, ma Rudi Garcia resta ottimista: "Vogliamo solo vincere questa partita e lo faremo mettendo in campo tutta la nostra voglia - ha dichiarato il tecnico in conferenza -. Voglio vedere undici lupi e non c'è altro da fare che dare tutto per raggiungere il primo obiettivo stagionale". Con Salah: "E' pronto, ma non ha 90 minuti nelle gambe".

CASTAN: "TOTTI IL 10 MIGLIORE DI SEMPRE"Leandro Castan è stato intervistato dal nuovo sito giallorosso asroma.com dove ha elencato il suo 11 ideale: (4-3-3) Taffarel; Maicon, Benatia, Castan, Roberto Carlos; De Rossi, Paulinho, Strootman; Totti, Neymar, Ronaldo. Il brasiliano poi ha spiegato le sue scelte: "Taffarel? È un esempio dentro e fuori dal campo: è uno dei migliori portieri del mio Paese. Vinse il mondiale con il Brasile quando ero piccolo: era il mio idolo. Mi piaceva molto anche il suo stile. Maicon è uno dei più forti mai visti: non c'è altro da dire. Daniele De Rossi per la difesa è fondamentale, per me giocare con lui è troppo facile. Tatticamente è perfetto: fa la copertura quando il centrale esce e giocherei con lui per tutta la vita. Totti? Prima di arrivare alla Roma avevo un po' di ansia di incontrarlo nello spogliatoio: ora è un onore giocare con lui ed essere anche suo amico. È il 10 più forte della storia per me".

LUNEDI' 7 DICEMBRE

SALAH IN GRUPPORudi Garcia ritrova finalmente Salah. L'egiziano è tornato in gruppo e sarà convocato per la gara di Champions League contro il Bate Borisov, in programma mercoledì sera. L'esterno dei giallorossi si era fatto male alla caviglia destra (lesione di secondo grado al legamento) nel derby contro la Lazio. Era il 9 novembre.

PRONTO IL RINNOVO DI TOTTIFrancesco Totti rinnoverà per un anno. A riportarlo è il Corriere dello Sport secondo cui il capitano a brevissimo (probabilmente prossima settimana) incontrerà Palotta per discutere del contratto. Le parti starebbero aspettando il rientro dall'infortunio del capitano giallorosso in modo tale da valutarne le condizioni fisiche anche per il futuro.

YOUTH LEAGUE: LA PROGRAMMAZIONE DI ROMA-BATERoma-Bate Borisov in diretta alle ore 14.30 su Premium Sport HD

Telecronaca: Giampaolo Gherarducci

SABATINI: "SE AFFONDA GARCIA AFFONDIAMO TUTTI"Questa mattina presso la sede di riferimento giallorossa Pallotta ha tenuto una riunione accompagnato dal suo braccio destro Alex Zecca. Gli argomenti principali sono stati lo stadio, la contestazione da parte dei tifosi e il momento negativo vissuto dalla squadra. A margine dell'incontro ha parlato anche Sabatini che ha difeso a spada tratta il tecnico: "Toglietevelo dalla testa: se affonda Garcia affondiamo tutti insieme".