19 settembre 2015 Tutto Napoli live - Un bonus presenze dietro il caso Zuniga? Dai media locali spunta un retroscena sul colombiano





ZUNIGA, SPUNTA UN BONUS-PRESENZESi infittisce il mistero Zuniga a Napoli. Secondo quanto riferito dal giornalista Mimmo Malfitano su Canale 8, dietro il mancato utilizzo del colombiano potrebbe esserci un bonus legato al numero di presenze. "Credo ci sia un bonus, abbastanza consistente e legato al numero delle sue partite, presente nel contratto di Zuniga - ha spiegato -. Non credo che i 3,5 milioni di euro di cui si parla spesso siano tutti garantiti nel contratto. Questo giocatore quest'anno ha giocato la Coppa America e l'anno scorso il Mondiale, chi può credere che non sia in condizioni fisiche per giocare con il Napoli?".

SARRI, MERTENS E CALLEJON A RAPPORTOIn vista della gara con la Lazio, Maurizio Sarri ha chiamato a rapporto Mertens e Callejon per verificare le loro condizioni fisiche e fare le giuste considerazioni per la formazione che scenderà in campo. Se saranno al 100%, saranno loro due a comporre il tridente con Higuain. Altrimenti spazio a Insigne alle spalle di Higuain e Callejon. Per Gabbiadini invece si profila un'altra panchina.

CALLEJON: "OBIETTIVO CHAMPIONS""Sono contento per la vittoria di ieri, questo successo ci dà fiducia". Queste le parole di Callejon a Radio Kiss Kiss Napoli dopo la bella prestazione contro il Brugge. Anche grazie a un modulo, il 4-3-3, che ha esaltato lo spagnolo e con lui anche Mertens:"Il modulo? Mi trovo bene con entrambi quelli provati sinora, stiamo lavorando su due fronti. Bisogna uscire ancora più carichi e cercheremo di vincere questa partita contro la Lazio. Abbiamo il dente avvelenato dopo l'ultima giornata dello scorso campionato. Juventus? Affronteremo una settimana importantissima, con tre grandi partite, ma noi pensiamo gara per gara. Domenica con i biancocelesti sarà difficile sicuro, noi cercheremo di dare il massimo. Champions League? Ovvio che vorremmo raggiungerla. Dobbiamo sfruttare la rosa bene, lavoriamo per questo, tutti vogliamo giocarla. Obiettivi? Sono carico, voglio lavorare e giocare bene. E' il mio unico pensiero. Ci sta giocare meglio o peggio qualche partita, ma ci si allena al 100% per fare un buon anno. I conti si fanno alla fine".

HAMSIK: "ORA LA TESTA ALLA LAZIO"Con il gol messo a segno contro il Brugge, Marek Hamsik è salito a quota 93 reti in azzurro: 77 in serie A, 4 in coppa Italia ed ora 12 (in 50 presenze) in Europa. Il capitano si avvicina sempre più a Careca, sesto bomber azzurro di sempre, fermo a quota 96. "Sono contento per il gol realizzato e la bella vittoria raggiunta davanti ai nostri tifosi. Ma adesso ci dobbiamo subito concentrare sul campionato: ci aspetta la Lazio, partita molto importante".

CALLEJON: "SARA' LA GARA DELLA SVOLTA""Abbiamo fatto una grande partita. Può essere la gara della svolta, è importante sbloccarsi". Lo ha detto Callejon, protagonista della larga vittoria del Napoli contro il Bruges nella prima giornata di Europa League. "Volevamo questa vittoria per noi e per i tifosi perché non abbiamo iniziato bene la stagione - ha proseguito lo spagnolo - E' importante vincere la prima partita del girone, c'è fiducia per domenica per fare una grande gara e fare i tre punti. Il modulo, facciamo il 4-3-3 e il 4-3-2-1, proviamo entrambi e lavoriamo per cambiare".

MERTENS: "C'ERA SOLO BISOGNO DI TEMPO""Era importante vincere questa partita, vogliamo dare sempre il 100% come abbiamo fatto oggi". Parola di Dries Mertens nel post Napoli-Bruges. "Il 4-3-3? Bisogna lasciare un segnale tutte volte che si gioca, abbiamo giocatori di grande livello per farlo. Il mio ruolo? Non sono dieci metri a far la differenza, non cambia tanto. E' una questione piuttosto di movimenti. C'è bisogno sempre un po' di tempo quando si cambia allenatore e giocatori, adesso ci capiamo".

GHOULAM: "GRANDE ATTACCO, E' IMPORTANTE NON SUBIRE GOL""E' stata una partita importantissima per tutti, non subire gol è una grande iniezione di fiducia per la difesa e per tutta la squadra anche ovviamente. Vincere ci serviva, speriamo fare altrettanto anche domenica e nelle prossime partite". Parola di Faouzi Ghoulam. "Abbiamo un attacco fortissimo, sappiamo che possiamo fare gol a chiunque. Dobbiamo ancora migliorare la fase difensiva però. Penso che ci vuole tempo per imparare tutti gli schemi e i meccanismi difensivi. Sono qui da quasi 2 anni, capisco la mentalità dei tifosi e comprendo la mentalità dei tifosi che vogliono che vinciamo sempre. E' una cosa difficile ovviamente ma daremo il 100% per vincere tutte le partite che ci saranno da qui a fine stagione. Contro la Lazio sarà una partita difficilissima".

SARRI: "NON E' SOLO MERITO DEL MODULO""Peccato che le curve fossero chiuse, mi avrebbe fatto piacere vincere così con lo stadio pieno". Maurizio Sarri è soddisfatto dopo il successo per 5-0 contro il Bruges. "Siamo stati bravi: non è solo merito del nuovo modulo (il 4-3-3, ndr)". E' questo il vero Napoli? "Dobbiamo migliorare sul palleggio, ma la mia mano si vede sui calci piazzati e sul gioco in profondità". E sulla polemica con Maradona: "E' il mio idolo, non dirò mai niente contro di lui".