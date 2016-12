Tutto Napoli live: striscioni contro AdL per il Caso Soriano

CASO-SORIANO, IL NAPOLI SPIEGAIl Napoli ha ricevuto solo intorno alle 22.15 l'ok di Roberto Soriano al trasferimento in azzurro e non c'è stato il tempo di chiudere ufficialmente il contratto e depositarlo in Lega. E' quanto si apprende da fonti del club azzurro che ricostruiscono la convulsa trattativa per il centrocampista della Sampdoria e della nazionale che non è stata chiusa per le 23, orario dello stop alle trattative, facendo fallire anche il passaggio di Camilo Zuniga alla Samp. Il Napoli ha anche chiesto alla Lega Calcio una breve proroga di circa un'ora, facendo leva sul fatto che sia Soriano che Zuniga erano in ritiro con le rispettive nazionali, il centrocampista a Coverciano e il terzino in Colombia, ma non ha ricevuto l'ok.