30 settembre 2015 Tutto Napoli live - Sarri ne convoca 20 per Varsavia Assenti Insigne, Hamsik e Hysaj per la gara con il Legia





MERCOLEDI' 30 SETTEMBRE

I CONVOCATI PER VARSAVIANon ci sono Insigne, Hamsik e Hysaj nella lista dei convocati di Sarri per la trasferta di domani sera in Europa League contro il Legia Varsavia. Ecco l'elenco completo: Reina, Rafael, Gabriel, Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Strinic, Chiriches, Luperto, Allan, Valdifiori, Jorginho, David Lopez, Chalobah, Callejon, Gabbiadini, Mertens, El Kaddouri, Higuain.

UNO STADIO PER... NEMICOIl Napoli va. L'Europa League incombe. La voglia di scudetto è pari alla certezza di averne le qualità. Eppure al Napoli c'è un'aria di profondo disagio per quel che riguarda lo stadio. Perché oggi scade la proroga della convezione fra il club e il Comune per l'affitto dello stadio e proprio oggi il Consiglio comunale deciderà in merito. Il rischio, per il presidente De Laurentiis, è quello di un affitto... a partita. Che sarebbe davvero incomprensibile in un momento così: per la squadra, i tifosi, il calcio.

MARTEDI' 29 SETTEMBRE

AG. HIGUAIN: "E' FELICE AL NAPOLI, SARRI GLI DA' FIDUCIA"Nicolas Higuain, fratello e agente del Pipita, ha parlato a Radio CRC del momento del centravanti argentino: "E' felice di giocare a Napoli, Sarri gli ha ridato fiducia e si vede nel modo in cui gioca, è più determinato e non lascia niente al caso. L'allenatore gli ha detto le stesse cose che gli diciamo noi in famiglia, ma forse sentendole da una persona esterna le ha interiorizzate meglio. La mancata convocazione con l'Argentina? Nessun problema, il ct evidentemente ha visto meglio Dybala in questo momento". Sul Napoli: "Sarebbe bello se gli azzurri vincessero lo scudetto, se poi Gonzalo vincesse la classifica cannonieri ancora meglio. Il Napoli ha trovato buona intensità e può pensare in grande, vincendo a Milano si aprirebbero scenari interessanti".

ADL: "MIHAJLOVIC? L'HO INCONTRATO DUE VOLTE"Finalmente Aurelio De Laurentiis ha ammesso per la prima volta il suo incontro con Sinisa Mihajlovic, avvenuto questa estate: "L'ho incontrato due volte, mi è sembrato un uomo molto legato ai suoi moduli e ai suoi giocatori e io mi sono preso una pausa di riflessione, per comprendere se fosse l'uomo gusto. E lui invece non ha perso tempo...", ha raccolto Il Mattino a margine della proiezione del documentario "Il senso del mattino", alla quale era presente anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella.

LUNEDI' 28 SETTEMBRE

INSIGNE, RISONANZA MAGNETICA OKDal sito ufficiale del Napoli si apprende che la risonanza magnetica cui è stato sottoposto oggi Lorenzo Insigne ha escluso lesioni al ginocchio. Il giocatore già da domani tornerà ad allenarsi in gruppo.