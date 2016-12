11 ottobre 2015 Tutto Napoli live - Sarri insiste per avere Rugani Il difensore della Juventus è poco utilizzato da Allegri





DOMENICA 11 OTTOBRE

SI INSISTE PER RUGANIMaurizio Sarri non si arrende: a gennaio vuole Rugani, il giovane difensore della Juventus, poco utilizzato da Massimiliano Allegri. Il giocatore ha giocato soltanto 6 minuti nel finale del match di Champions League contro il Siviglia ed è stato corteggiato per tutta l'estate. Il difensore era la prima alternativa a Maksimovic, ma alla fine è rimasto a Vinovo. Beppe Marotta ha sempre respinto le offerte di Aurelio De Laurentiis.

SABATO 10 OTTOBRE

GIUNTOLI: "JUVE SQUADRA DA BATTERE. SU VECINO..."Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli, ai microfoni di Radio Bruno Toscana, ha parlato in vista del match di domenica 18 ottobre contro la Fiorentina: "È presto per parlare di sfida scudetto, sarà sicuramente una bella gara. Noi vogliamo acquisire una mentalità vincente. La classifica? Sarà difficile che una squadra possa prendere il sopravvento sulle altre. La Juventus, anche se un po' indietro, resta la squadra da battere. Sousa ha portato nell'ambiente viola la voglia di vincere. Kalinic? Calciatore importante, esploso negli ultimi due annoi. Ha affinato certe caratteristiche, diventando un calciatore completo. Vecino? Abbiamo parlato con la Fiorentina per cercare di portarlo al Napoli, ha un gran passo ed una discreta tecnica. Un calciatore importante, la Fiorentina se lo sta godendo. Non abbiamo mai parlato di soldi, solo di un nostro interesse".

JORGINHO, C'E' IL RINNOVO FINO AL 2020Nel Napoli di Benitez ha mostrato solo a sprazzi il suo talento, nel centrocampo a tre di Sarri è tornato il giocatore delizioso dei tempi di Verona. Ora Jorginho è pronto a rinnovare il proprio contratto con gli azzurri: il regista italo-brasiliano dovrebbe prolungare fino al 2020 e usufruire di un ritocco dell'ingaggio dagli attuali 600 mila euro a stagione ai circa 900 mila. Entro fine mese il suo agente Joao Santos sarà in Italia per formalizzare il nuovo accordo.

VENERDì 9 OTTOBRE

CALLEJON: "VOLEVO ANDARMENE, CONVINTO DA SARRI"In estate c'è stato malumore, dopo la partenza di Benitez ha seriamente pensato di lasciare l'Italia, ma ora José Callejon è tornato a essere un punto fermo nel Napoli: "Volevo andarmene, se sono rimasto è perché Sarri è riuscito a convincermi dicendo che credeva in me e che avremmo fatto un'ottima stagione: ho fiducia in lui", ha dichiarato. lo spagnolo non rimpiange la scelta, anzi, rilancia le ambizioni dei partenopei: "Ora mi diverto, abbiamo l'attacco più forte della Serie A e un leader come Higuain. Quest'anno giochiamo per vincere lo scudetto", ha concluso.

GABBIADINI VUOLE GLI EUROPEIManolo Gabbiadini scalpita. L'attaccante azzurro ha giocato poco fin qui in stagione, pur collezionando 6 presenze in campionato e 2 su 2 in Europa League. Quasi tutte, però, da subentrato. Là davanti Sarri ha l'imbarazzo della scelta, dopo un primo periodo di assestamento il tecnico ex Empoli pare essersi assestato sul letale 4-3-3 con Insigne-Higuain-Callejon titolari. Ma Mertens e lo stesso Gabbiadini non possono essere certamente considerati dei rincalzi. La stagione è lunga, Manolo avrà le sue occasioni per potersi imporre e, magari, spodestare uno dei tre intoccabili in prima linea. Con l'obiettivo non troppo celato di conquistare la Nazionale in vista di Euro 2016.