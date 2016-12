14 ottobre 2015 Tutto Napoli live - San Paolo, giornata decisiva in Comune per la concessione ponte E il sindaco De Magistris attacca ancora: "Non posso svendere lo stadio"





MERCOLEDI' 14 OTTOBRE

DE MAGISTRIS: "NON POSSO SVENDERE LO STADIO"Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale natacitta.org sulla questione relativa al San Paolo: "L'impianto va riqualificato e valorizzato in maniera seria, l'ipotesi di uno spostamento era già stata scartata dallo stesso De Laurentiis. Il quale vorrebbe ottenere massimi risultati col minimo sforzo, ma io non posso svendere lo stadio. Bisogna perciò valutare serietà del progetto tecnico e fattibilità economica".

SAN PAOLO, INIZIATA LA DISCUSSIONE IN COMUNEE' in corso, nella seduta odierna del Consiglio Comunale di Napoli, il dibattito sulla delibera per la stipula della concessione ponte dello stadio San Paolo a favore del Napoli per la stagione agonistica in corso. A margine verrà discusso anche il tema della riqualificazione dell'impianto. L'assessore Ciro Borriello, interpellato da Radio Kiss Kiss Napoli, si è detto ottimista riguardo una chiusura positiva in giornata: "Maggioranza e opposizione convergono per presentare emendamenti ragionevoli, a meno di giochi politici fuori dalla logica oggi la concessione verrà approvata".

MARTEDI' 13 OTTOBRE

LA CARICA DI HIGUAIN: "VOGLIO UN SAN PAOLO DA BRIVIDI" Domenica partita importante. Vi aspettiamo tutti per un SAN PAOLO da brividi....!!! FORZA NAPOLI Una foto pubblicata da Gonzalo (@ghiguain20_9) in data: 13 Ott 2015 alle ore 09:07 PDT

AG. STRINIC: "NON SIAMO CONTENTI"Ivan Strinic è, al momento, fuori dal progetto di Maurizio Sarri. "Ho parlato con il ragazzo e non siamo contenti per la sua situazione. Penso che non la meriti perché l'anno scorso ha fatto bene ed è stato un trasferimento molto positivo per il Napoli, che lo ha preso a parametro zero. Ma lui è un professionista al 100% e continua ad allenarsi sodo. Non è una situazione facile per lui, perché ha sempre giocato in carriera. Ora ha perso spazio nel club e, di conseguenza, anche in Nazionale. E' in piene forze e si sente pronto per giocare", ha spiegato Tonci Martic, procuratore del giocatore, a Calciomercato.it.

AG. CALLEJON: "E' RIMASTO GRAZIE A SARRI"Manuel Garcia Quillon, agente di Josè Maria Callejon, ha parlato del suo assistito a TMW: "Ha avuto molte offerte ma è rimasto grazie a Sarri, è stato stregato dal suo progetto tecnico. Vuole contribuire a una grande annata del Napoli". Su Reina e Albiol: "Pepe a Napoli si sente a casa e vuole regalare un trofeo ai tifosi. Albiol è tornato in forma grazie a Sarri che lo sta valorizzando al massimo".

AG. HAMSIK: "E' LA BANDIERA DEL NAPOLI"Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato del suo assistito a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci sono state diverse offerte, ma ha preferito restare in azzurro. Ormai è la bandiera del Napoli, il contratto in scadenza nel 2018 non è un problema, qui è felice e vuole vincere, a partire dalla gara con la Fiorentina. Speriamo possa tagliarsi la cresta per festeggiare lo scudetto...Con Sarri il rapporto è ottimo e nella nuova posizione in campo si trova a suo agio".

INSIGNE LAVORA IN GRUPPOInsigne lavora per giocare contro la Fiorentina, nella gara di domenica pomeriggio alle 15. Rientrato dalla Nazionale nei giorni scorsi, per un problema al ginocchio destro, l'attaccante partenopeo sta lavorando intensamento per essere a disposizione di Maurizio Sarri. Il tecnico vuole affidarsi a lui per affrontare la capolista del campionato.

LUNEDI' 12 OTTOBRE

PSG E UNITED SU JORGINHOIn attesa di capire se De Laurentis riuscirà a blindare Jorginho con un rinnovo di contratto, sono molti i club ad aver messo gli occhi sul centrocampista del Napoli. In Italia l'italo-brasiliano piace a Juventus e Milan, ma ha molti estimatori anche all'estero. In Francia sulle sue tracce si sarebbe messo il Psg, in Inghilterra invece il Manchester United

AGENTE DI JORGINHO: "PARLEREMO PRESTO DEL RINNOVO"Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato della situazione contrattuale del suo assistito a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il contratto scade nel 2018, ne parleremo con la società non appena ci sarà la possibilità. Non chiederemo un aumento, ma quando meriterà un riconoscimento per il suo contributo in campo allora sarà il Napoli che dovrà farsi vivo. Speriamo che presto arrivi anche la chiamata in Nazionale".

VALDIFIORI: "LAVORO PER FARMI TROVARE SEMPRE PRONTO"Mirko Valdifiori è stato fortemente voluto da Sarri a Napoli, anche se ora sta trovando poco spazio. L'ex Empoli, tuttavia, la prende con filosofia: "A Napoli ho trovato il calore della gente, che riesce a fartelo sentire sempre. Dal primo giorno di ritiro abbiamo seguito l'allenatore. Le sensazioni che ho avuto dal gruppo è che c'è grande affiatamento e tutti vogliono raggiungere grandi obiettivi. La strada è ancora lunga, guardiamo partita dopo partita. Sarri ha sempre detto che io e Jorginho partiamo alla pari. Chi pensava che Valdifiori avrebbe giocato sempre e comunque si sbagliava. Io cerco di farmi trovare sempre pronto quando vengo chiamato in causa, il mister guarda al campo. Anche a Empoli c'è stato un periodo in cui non ho giocato per un po', ma io ho pensato a lavorare per farmi trovare pronto. E sto facendo così anche qui a Napoli".

AGENTE DI KALINIC: "PIU' VOLTE VICINO AL NAPOLI"Oggi fa il fenomeno con la maglia della Fiorentina, ma Nikola Kalinic per più volte è stato vicino al Napoli. A svelarlo è stato il suo agente Tomislav Erceg a Radio Kiss Kiss: "Se ne parlava ogni anno. A Marino piaceva molto e lo visionò più volte, ma voi italiani non siete sempre al 100% sui giocatori, si punta sempre sul grande nome, eppure prendendo tanti giovani talenti ci sono grandi sorprese e grandi soddisfazioni".