Tutto Napoli live - Reina imbattuto da 377': caccia al primato europeo

21 novembre 2015 Tutto Napoli live - Reina imbattuto da 377ʼ: caccia al primato europeo Il numero uno azzurro non prende gol da quattro gare: meglio di lui solo Neuer e De Gea





SABATO 21 NOVEMBRE

L'AGENTE DI JORGINHO: "VUOLE RESTARE"Il futuro di Jorginho al Napoli è sempre incerto, anche se il suo agente, Joao Santos, ha le idee chiare. "La nostra volontà al momento è quella di restare a Napoli. La trattativa del rinnovo del contratto del mio assistito si può concludere in due ore come in sei mesi, con la sensibilità di Giuntoli la questione potrebbe chiudersi in breve tempo. Jorginho per conquistare la nazionale italiana deve pensare a giocare bene a Napoli, invece per essere convocato nella nazionale brasiliana deve vincere lo scudetto", ha detto a Radio Crc.

IMBATTIBILITA', REINA PUNTA PRIMATO EUROPEOIl segreto del momento magico del Napoli è certamente la difesa. In particolare Reina non prende gol da ben 377' (migliore in Serie A). Nelle ultime nove partite il portiere azzurro ha preso solo due reti e la sua porta è ormai inviolata da quattro turni. Meglio di lui, in Europa finora hanno fatto solo Neuer e De Gea, e col Verona il numero uno partenopeo darà l'assalto al primato.

VENERDI' 20 NOVEMBRE

BILANCIO IN ROSSO: -13,1 MILIONI DI EUROI conti non sorridono al Napoli. Dopo 8 anni di fila in utile, il club partenopeo chiude il bilancio in rosso. Una perdita di 13,1 milioni di euro al 30 giugno 2015. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport che riporta il verbale dell'assemblea del 28 ottobre. Colpa della mancata qualificazione in Champions League e delle plusvalenze del passato.

AL LAVORO PER IL RINNOVO DI JORGINHOVertice di mercato a Napoli con Jorginho al centro della discussione. In particolare il club partenopeo sta lavorando per il rinnovo, con ritocco dell'ingaggio, del contratto del centrocampista attualmente in scadenza nel 2018

TERAPIE PER HIGUAIN, DIFFERENZIATO MERTENS Il Napoli lavora a Castel Volturno in vista della trasferta di domenica a Verona e ci sono delle novità riguardo gli infortunati Higuain e Mertens. A renderle note è la stessa società azzurra attraverso una nota pubblicata sul profilo Twitter: "Terapie per Higuain. Mertens ha cominciato la sua tabella di lavoro personalizzato con terapie e esercizi in palestra".

L'AGENTE DI INSIGNE: "SARRI? RAPPORTO IDILLIACO"Fabio Andreotti, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato a TuttoNapoli.net ritornando sul discorso Nazionale e sul rapporto con Sarri: "Un rapporto idilliaco quello con Maurizio. E' evidente che punti su di lui, è chiaro che il ragazzo è molto soddisfatto, vive il momento e l'atmosfera della città, che è quella di una squadra vittoriosa in campionato. La squadra vince, lui siamo alle prime partite e ha già fatto sei gol oltre a quattro assist. Conte? Penso che sia normale che, adorando la sua professione, la Nazionale sia l'apice e l'orgoglio per lui come per ogni calciatore. È un ragazzo intelligente, capisce che Conte ha un ampio parco giocatori e che tutti possono giocarsi le proprie carte".

HIGUAIN TORNA DAL SUDAMERICA E STA BENEIl Napoli riabbraccia Higuain. Oggi il Pipita torna dal Sudamerica ed è pronto a guidare l'attacco azzurro nella trasferta di Verona, dove si scatena sempre. L'allarme è rientrato: dalla gara contro la Colombia, l'argentino è uscito dal campo zoppicante ma lo staff medico dell'Albiceleste ha rassicurato Sarri e il Napoli.



VECINO: "GRAZIE NAPOLI MA...""Mi ha fatto piacere l'interesse del Napoli. Questo dimostra che Sarri ha apprezzato quello che ho fatto a Empoli. Ma io volevo a tutti i costi giocare nella Fiorentina, conquistare Firenze". Parole di Matias Vecino in un'intervista al 'Corriere dello Sport'.