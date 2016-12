Tutto Napoli live - Reina: "Dobbiamo imparare dagli errori"

REINA: "IMPARARE DAGLI ERRORI"Pepe Reina non cerca scuse per il tracollo di Bologna. "Noi dobbiamo giocare a calcio: sappiamo che lavorando possiamo raggiungere ottimi risultati. Dobbiamo rialzarci subito. Bisogna imparare dagli errori. Il 3-0 ha chiuso la partita anche se poi abbiamo trovato la forza per riaprire il match. Nel primo tempo abbiamo avuto le occasioni per ridurre lo svantaggio. Nel calcio si può cadere. Abbiamo sbagliato l'approccio al match. Dobbiamo ripartire. Lo faremo proprio alla luce degli errori commessi oggi", ha detto. Sulla sua "papera": "Dietro il portiere c'è solo la rete. Gli errori possono capitare. Saprò reagire".