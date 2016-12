Tutto Napoli live - Quattro nomi per il centrocampo

CENTROCAMPO, 4 NOMI PER SARRI Il fiato corto del Napoli a centrocampo preoccupa Sarri. Valdifiori è sparito dai radar, David Lopez non ha la qualità sufficiente per dare un cambio importante ai tre titolarissimi (Allan, Jorginho e Hamsik) che iniziano ad avere bisogno di sostituti all'altezza. Secondo Tuttosport sono quattro i nomi sul taccuino del ds Giuntoli: si tratta di Granit Xhaka (Borussia M.), Cristoph Kramer e Kevin Kampl (Bayer Leverkusen). Nel mirino anche Poli, seguito da tempo. Kramer era già stato avvicinato in passato, ma il tedesco aveva rifiutato il trasferimento, smentendo le voci però di un no per questioni ambientali.

AGENTE JORGINHO: "NON HA BISOGNO DI RIPOSO""Non credo che Jorginho debba riposare, finché sta bene fisicamente può giocarne due a settimana anche perché solo con la continuità può dare il meglio. Lui funziona quando l'intera squadra gira in un certo modo, da solo non può vincere le partite". Parole del procuratore del centrocampista azzurro a Radio Crc. "Una partita non fa un campionato per cui dimentichiamo in fretta il Bologna perché adesso conta solo vincere contro la Roma", ha aggiunto.