28 settembre 2015 Tutto Napoli live - Nessuna lesione al ginocchio per Insigne Lʼattaccante azzurro sta bene e potrà tornare ad allenarsi





LUNEDI' 28 SETTEMBRE

INSIGNE, RISONANZA MAGNETICA OKDal sito ufficiale del Napoli si apprende che la risonanza magnetica cui è stato sottoposto oggi Lorenzo Insigne ha escluso lesioni al ginocchio. Il giocatore già da domani tornerà ad allenarsi in gruppo.

AG. JORGINHO: "RESTA AL NAPOLI"Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato del suo assistito a Radio CRC: "Sta finalmente trovando spazio e ringraziamo Sarri per questo, ma anche Giuntoli che ha sempre creduto in lui. Prima della partita col Bruges ne stavo trattando la cessione a gennaio e c'erano quattro squadre italiane interessate a lui, ma a questo punto il suo futuro è qui a Napoli".

INSIGNE, INFORTUNIO NON GRAVETrapela ottimismo sulle condizioni di Lorenzo Insigne, uscito anzitempo dal campo contro la Juventus per un problema al ginocchio. Secondo la Gazzetta dello Sport non dovrebbe trattarsi di nulla di grave e l'attaccante napoletano dovrebbe essere disponibile per la gara contro il Milan di domenica prossima.

NONOSTANTE LA SMENTITA, IL MUNDO ATTACCA HIGUAINLa prima pagina di Mundo Deportivo dedica spazio alla diatriba delle ultime ore tra Higuain e Cristiano Ronaldo. "Higuain attacca CR7: Ha ego smisurato ed è sopravvaluto", il titolo del quotidiano iberico. Tutto è iniziato da una presunta intervista dell'attaccante argentino, rilasciata a Don Balon, nella quale avrebbe confessato di aver lascito il Real Madrid a causa del portoghese: "Per non dover giocare sempre con Cristiano. Ha un ego immenso. Se non gli dici che è il migliore, non sei suo amico. Crede di esserlo ma è sopravvalutato: ho condiviso lo spogliatoio anche con Messi, e non hanno proprio nulla in comune". Le dichiarazioni erano subuto state smentite dal Napoli con un comunicato diffuso dal proprio sito ufficiale: "In merito alle presunte dichiarazioni attribuite a Gonzalo Higuain e riportate dalla testata "Don Balon", il Napoli e l'attaccante azzurro smentiscono categoricamente che sia mai stata rilasciata una intervista".

DOMENICA 27 SETTEMBRE

L'ENTUSIASMO DEI TIFOSI: "DUE BABA' PER LA JUVE"