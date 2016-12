Tutto Napoli live - Mertens: " Vorrei esserci contro l'Inter"

27 novembre 2015 Tutto Napoli live - Mertens: " Vorrei esserci contro lʼInter" Il belga spera di recuperare per la gara di lunedì, al San Paolo, contro i nerazzurri

VENERDI' 27 NOVEMBRE

MERTENS: "VORREI GIOCARE CON L'INTER"Dries Mertens vorrebbe giocare contro l'Inter, lunedì sera al San Paolo: "Avevo sperimentato quanto fosse accogliente lo stadio del Brugge, vederlo vuoto è stato diverso e bizzarro. È stato un peccato non vederlo pieno. Spero di poter essere disponibile per la gara contro l'Inter ma dovrò fare attenzione. In ogni caso dovrei rientrare la prossima settimana", ha spiegato il belga a Het Laatste Nieuws.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE

HAMSIK: "MAI VISTO UN NAPOLI COSI'"Marek Hamsik è raggiante: "Non mi aspettavo questi risultati, ma abbiamo preso fiducia e ci stiamo divertendo. In questi ultimi anni non abbiamo mai visto un Napoli così. Stiamo bene. Stiamo dimostrando di essere un gruppo di valore: abbiamo preso fiducia. Giochiamo e, insieme, ci divertiamo. La gara con l'Inter è la prima vera sfida-scudetto? Affronteremo la prima in classifica, non vediamo l'ora di scendere in campo".

REINA SU TWITTER: "GRANDI RAGAZZI" Siete grandi ragazzi!!ancora una bella vittoria europea e porta inviolata!!tantissima roba! adesso tutti a San Paolo lunedì!!Forza Napoli! — Pepe Reina (@PReina25) 26 Novembre 2015