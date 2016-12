21 ottobre 2015 Tutto Napoli live - Mertens out, chance per Gabbiadini Il belga ha effettuato terapie ed è rimasto a casa





MERCOLEDI' 21 OTTOBRE



VOLO IN RITARDO DI DUE ORE E MEZZADue ore e mezza di ritardo per il Napoli: l'aereo con destinazione Danimarca per la gara di domani sera di Europa League sarebbe dovuto partire alle 14.20. Il nuovo decollo è stato invece spostato alle 16.45. Questo ritardo è dovuto al fatto che l'aereo è rimasto fermo a Olbia per delle verifiche tecniche. I giocatori sono stati quindi costretti all'attesa di un nuovo velivolo. Un contrattempo non da poco nel giorno della vigilia. Per questo la conferenza stampa di Sarri è stata posticipata alle 21.



I CONVOCATI PER IL MIDTJYLLAND: OUT MERTENSEcco i convocati di Sarri per la gara di Europa League con il Midtjylland in Danimarca: Reina, Gabriel, Rafael, Maggio, Henrique, Hysaj, Ghoulam, Strinic, Valdifiori, Jorginho, Albiol, Koulibaly, Chiriches, Allan, Chalobah, David Lopez, Dezi, El Kaddouri, Hamsik, Callejon, Insigne, Gabbiadini, Higuain. Come prevedibile non c'è Dries Mertens, che ha svolto terapie e non è partito per la Danimarca.

CHANCE PER GABBIADINISquadra che vince non si cambia, a meno che non giochi in Europa League. Sarri infatti rivoluzionerà la formazione contro Midtjylland e lo farà comprendendo Manolo Gabbiadini. L'ex Samp infatti avrà l'importante ruolo di sostituire Gonzalo Higuain come punta centrale. Ai suoi lati agiranno Callejon e molto probabilmente Omar El Kaddouri desideroso anch'egli di una opportunità.

MARTEDI' 20 OTTOBRE

ADL IN PROCURA PER LITE DI LUGLIO A CAPODICHINOIl presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ieri è stato ascoltato per un'ora in Procura. Il numero uno azzurro è indagato per resistenza a pubblico ufficiale dopo un diverbio con un agente della Polaria, avvenuto all'aeroporto di Capodichino nel mese di luglio. All'epoca, secondo il sindacato di polizia Silp-Cgil, De Laurentiis, dopo aver usufruito insieme al suo staff e ai suoi parenti del gate d'imbarco riservato agli equipaggi aerei, avrebbe preteso prima che la Polizia dello scalo aereo trasportasse i suoi bagagli e, ricevendo risposta negativa, di poter quindi raggiungere l'aereo sulla pista con il proprio bus privato. All'ulteriore diniego ricevuto, De Laurentiis avrebbe quindi aggredito verbalmente e fisicamente alcuni agenti, tra cui uno riportò, stando a un referto medico, lesioni guaribili in cinque giorni.

LUNEDI' 19 OTTOBRE



DOPO IL MIDTJYLLAND SUBITO A VERONANiente ritorno a Napoli per gli azzurri dopo la trasferta di giovedì in Danimarca per la terza gara di Europa League. Dopo il match contro il Midtjylland, la squadra si trasferirà direttamente a Verona dove domenica sera affronterà il Chievo. A riferirlo è Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del Calcio Napoli.

MERTENS, FORTE CONTRATTURA ALLA COSCIA: NIENTE EUROPADries Mertens, uscito per infortunio nel match contro la Fiorentina, si è sottoposto ad esami che hanno confermato la prima diagnosi di una forte contrattura alla coscia sinistra. L'attaccante azzurro nei prossimi giorni resterà a Castelvolturno per svolgere le terapie.

AZZURRI SUBITO AL LAVORO: SEDUTA TECNICO-TATTICADopo il successo contro la Fiorentina, il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castelvolturno con una seduta mattutina. In vista del match di Europa Leaguecon il Midtjylland in Danimarca di giovedì, la squadra si è divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, mentre per gli altri seduta tecnico tattica e partitella a campo ridotto. Martedì - informa il sito della società - allenamento pomeridiano.

L'AGENTE DI SARRI: "MAURIZIO E' CONTENTO DELLA SQUADRA"Maurizio Pellegrini, agente di Maurizio Sarri, ha così parlato a Radio Crc: "Ieri ho assistito a una bellissima partita, forse la più difficile giocata dal Napoli fino a questo momento. La Fiorentina è al primo posto in classifica e ha dimostrato di non esserlo per caso. Tuttavia, ieri al San Paolo è venuto fuori un dato: gli azzurri sono più forti dei viola. Sarri è contento, inutile nasconderlo. E lo è perché ha visto un ulteriore crescita del gruppo che ha mostrato due cose: sa soffrire e sa reagire. Basti pensare alla reazione dopo il goal del pareggio. Le sensazioni di Maurizio sono positive al di là del gioco. Anche la parte atletica è positiva: la squadra ha mostrato di essere in salute correndo bene fino all'ultimo secondo. Nel secondo tempo, infatti, il Napoli ha dominato in lungo e in largo. L'unica lacuna è non aver chiuso la gara dopo il goal del vantaggio e sono certo su questo aspetto si continuerà a lavorare per migliorare. Sarri aveva chiesto un inferno ed è stato accontentato. Maurizio vive la sua napoletanità anche in questo modo, i tifosi hanno risposto al suo appello in massa e con estrema passione. I tifosi a Napoli non danno solo cori ed incitamenti ma riescono a trasferire ai calciatori amore e passione per la squadra e questo è un aspetto che non esiste negli altri stadi. Lo Scudetto? Il mister si è espresso bene: per adesso è un discorso che riguarda la Fiorentina, la Roma, l'Inter ed il Sassuolo, ossia le squadre che sono avanti al Napoli in classifica. Quando gli azzurri le supereranno, se ne potrà parlare..."