Tutto Napoli live - Mertens ko con il Belgio: fuori un mese

MARTEDI' 10 NOVEMBRE

L'AGENTE: "INSIGNE PRONTO A DARE TUTTO PER L'ITALIA"Antonio Ottaiano, procuratore di Lorenzo Insigne, è intervenuto oggi alla trasmissione 4-4-2 di Sportmediaset: "Lorenzo tiene tantissimo alla Nazionale e lo ha sempre dimostrato. Quella maglia per lui è importantissima. L'esclusione di Conte? Il ct ha detto che si tratta di scelta tecnica e a questo ci fermiamo. Tutte le altre tesi sono congetture: nel raduno di ottobre Insigne ha lasciato il ritiro solo col parere congiunto dello staff medico azzurro e di quello del Napoli, quindi nessun caso. Il ct, probabilmente, in questo caso ha preferito provare nuovi giocatori, trattandosi anche di amichevoli. Ma ripeto, Lorenzo è pronto a dare tutto per la maglia dell'Italia".



MERTENS, INFORTUNIO GRAVE: OUT 5 SETTIMANELe premesse non erano buone ed infatti giungono conferme dal Belgio riguardo l'infortunio di Dries Mertens. L'attaccante napoletano infatti dovrà stare fermo almeno 4-5 settimane e salterà sicuramente la partita del Napoli contro l'Hellas dopo la sosta: per l'esterno offensivo belga si parla addirittura di strappo muscolare. Mertens resterà nel ritiro della nazionale belga ma, come ha annunciato il ct Wilmots, non scenderà, ovviamente, in campo.



PROBLEMA MUSCOLARE PER MERTENS IN NAZIONALEDries Mertens può lasciare il ritiro della nazionale belga. L'esterno ha accusato un fastidio al gluteo (sospetto strappo) che dovrebbe fargli saltare le amichevoli con Italia e Spagna. Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti. ma non è certo una bella notizia per Sarri ed i suoi.

EL KADDOURI: "IL NOSTRO OBIETTIVO E' LO SCUDETTO"El Kaddouri è felice di Napoli e del NapolI: "Ho scelto di restare perché penso che di aver imparato molto nel corso dei due anni trascorsi a Torino. Mi sono sentito ben preparato per tornare a Napoli e giocarmi le mie possibilità. D'altra parte, ho ricevuto alcune buone offerte, ma il club e soprattutto l'allenatore hanno voluto tenermi". E sugli obiettivi stagionali, il centrocampista ha aggiunto: "Vogliamo vincere lo scudetto".

DE GUZMAN-BOURNEMOUTH, SI PUO' FARECome riporta Alfredo Pedullà, per Jonathan De Guzman si è riaperta la pista Bournemouth. Il centrocampista, che non rientra più nei piani di Maurizio Sarri, era stato corteggiato dal club inglese già nella sessione estiva del mercato.

LUNEDì 9 NOVEMBRE

HIGUAIN, AL NAPOLI PER VINCERE LO SCUDETTOUomo partita contro l'Udinese e punto di riferimento dell'attacco partenopeo, senza di lui il Napoli non sarebbe lo stesso. Gonzalo Higuain è un giocatore fondamentale per Maurizio Sarri e sul suo futuro non ci sono dubbi. L'ha dichiarato il fratello ed agente Nicolas Higuain, intervenuto a Radio Crc nella trasmissione "Si gonfia la rete": "Sono felice per la vittoria del Napoli sull'Udinese e per Gonzalo che ieri ha segnato il 200esimo gol da professionista raggiungendo una cifra importantissima". E' ad un passo dal record di Maradona (l'unico della storia del club ad aver segnato in otto partite consecutive al San Paolo, mentre El Pipita è fermo a sei): "Se dovesse raggiungere Diego sarebbe davvero importante, ma il sogno di mio fratello è lo scudetto. Anche Maradona vinse il tricolore col Napoli al terzo anno, speriamo sia di buon auspicio", ha poi continuato. Higuain avrebbe però la possibilità di svincolarsi attraverso l'articolo 17 del regolamento FIFA: "Un grande giocatore come Higuain non potrebbe mai avvalersi di questo articolo, ci farebbe una figura pessima e non è nello stile della nostra famiglia. Gonzalo tre anni fa ha scelto Napoli e basta vedere ciò che sta facendo in campo per capire quanto ci tiene a questa maglia", ha concluso l'agente.