Tutto Napoli live - Mertens: "Che panchina di qualità! Ora pronti per la Roma"

MERTENS: "LA PANCHINA VALE TANTO, PRONTI PER LA ROMA"Tra i protagonisti della bella vittoria del Napoli sul Legia Varsavia nell'ultima giornata della fase a gironi di Europa League c'è sicuramente Dries Mertens, autore di una doppietta: "E' stata una bella prestazione, abbiamo dimostrato che anche i giocatori che di solito sono in panchina hanno tante qualità - ha detto il belga - Quella di Bologna è stata una brutta gara, volevamo vincere oggi e l'abbiamo fatto. Ora siamo pronti per domenica contro la Roma. Il mio obiettivo era quello di fare una buona partita, domenica dobbiamo essere tutti fortissimi, anche la panchina farà la differenza. I crampi a fine gara? Non ho giocato per 4 settimane, era normale".

PARLA IL VICE SARRI: "ORA EVITEREI IL VALENCIA""Siamo contenti per i record europei, ma siamo soprattutto contenti per la prova dei giocatori che hanno avuto meno spazio in campionato". Nel dopo gara di Napoli-Legia Varsavia, la parola va al vice di Sarri, Francesco Calzona. "Mertens titolare contro la Roma? E' un giocatore importantissimo ed è tenuto in grande considerazione dal mister, ci tornerà sicuramente utile. Lopez per noi è una certezza. Chalobah? E' un ragazzo giovane, inizialmente ha avuto problemi di lingua ed ha avuto bisogno di più tempo per entrare negli schemi di Sarri. Sta crescendo tantissimo". Sul sorteggio: "E' indifferente quale squadra pescheremo, dobbiamo comunque batterle tutte se vogliamo andare avanti. Eviterei il Valencia".

NAPOLI: "E RECORD E' STATO"Il sito del Napoli celebra il cammino travolgente della squadra in Europa League: "E record è stato. Il Napoli vince anche la sesta partita e chiude il Girone a 18 punti, record assoluto di quest'anno in Europa con a corredo il primato di gol segnati nella storia della prima fase di Europa League ovvero 22. Gimme five! Vale la regola del cinque con il Napoli che vince a mano aperta tutte e tre le gare in campo internazionale a Fuorigrotta: 5-0 al Bruges, 5-0 al Midtjylland e stasera 5-2 al Legia Varsavia. Arriva il battesimo per Nat Chalobah che apre la partita e segna il suo primo gol in azzurro. Poi Insigne di rapina fa 2-0, mentre appena entrato Callejon segna la sua quinta rete in Europa, prima che Mertens si inventi una meravigliosa doppietta portandosi anche lui a quota 5 nella classifica marcatori di Euroleague. Napoli grandi numeri e spettacolo. Comunque vada Sarri si prende uno spicchio di storia in attesa di proseguire la sua strada. Si ricomincia con squilli di tromba: domenica al San Paolo arriva la Roma. L'emozione continua nella sera del dì di festa sotto le stelle di Fuorigrotta..."

REINA: "MAI PARLATO DI SCUDETTO"Intervistato da Il Mattino, Pepe Reina ha analizzato il momento del Napoli. "Stiamo bene, la squadra e i tifosi possono stare tranquilli. Parlare dopo la sconfitta è più delicato. Per ora siamo abbastanza contenti per quello che abbiamo fatto. Se Sarri si è arrabbiato? È normale. Quando si perde, non c'è nulla da dire. C'è stato un calo di tensione, la porta sembrava imbattibile, ma gli avversari erano forti". E sullo scudetto, Reina ha aggiunto: "Non abbiamo mai detto questo, siamo stati al primo posto per una giornata. Andiamo avanti partita dopo partita.Per ora pensiamo a vincere domenica. Parlare ora di obiettivi sarebbe sbagliato, non dobbiamo metterci sotto pressione. Ora bisogna essere calmi e umili, lavorare tantissimo".

PIACE ANDRE' GOMESNon solo Andrea Poli, ma anche André Gomes. Il Napoli vuole il portoghese André Gomes, classe 1993, in forza al Valencia. Secondo il Corriere dello Sport, il lusitano sarebbe il primo nome sulla lista di Maurizio Sarri.

PSG: 16 MILIONI PER GHOULAMIl Napoli ha rifiutato 16 milioni dal PSG per Faouzi Ghoulam. L'indiscrezione arriva da Radio Kiss Kiss secondo cui Giuntoli avrebbe respinto l'offerta dei francesi per il forte esterno algerino. Parigini che poi hanno virato su Kurzawa del Monaco.