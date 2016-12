Tutto Napoli live - L'agente di Sarri: "Mercato? Nessun arrivo su sua indicazione"

12 settembre 2015 Tutto Napoli live - Lʼagente di Sarri: "Mercato? Nessun arrivo su sua indicazione" "Lui è un uomo di campo, studia le avversarie e non i giocatori in giro per il mondo"





SABATO 12 SETTEMBRE

L'AGENTE DI SARRI: "NESSUN ACQUISTO SU SUA INDICAZIONE"Alessandro Pellegrini, agente del tecnico del Napoli Maurizio Sarri, ha parlato a Tv Luna del suo assistito in relazione al mercato azzurro: "Maurizio è uomo di campo, si mette a disposizione della società, non fa del mercato un senso di vita. Nessun acquisto del Napoli è stato fatto su sua diretta indicazione. Naturalmente se viene fatto il nome di un terzino e questo gli piace, Sarri dà il suo benestare all'operazione; se al posto di Hysaj fosse stato proposto Vrsaljko lo avrebbe accolto comunque in azzurro. Saponara? A precisa domanda ha sempre ribadito di volerlo. In questi giorni non ha fatto una cernita di giocatori in giro per il mondo, ma ha studiato le prossime avversarie del Napoli. Sarri esce pochissimo, è uomo di campo"

VENERDÌ 11 SETTEMBRE

JORGINHO: "PUO' ESSERE IL MIO ANNO"Il centrocampista azzurro ha rilasciato un'intervista alla testata E' Azzurro, parlando delle prospettive sue e della squadra: "Siamo un gruppo unito, possiamo fare una bella stagione. Giocando davanti alla difesa ho sempre fatto bene, questo può essere il mio anno".

SI ATTENDE IL RINNOVO DI MERTENSQuesta estate Mertens sembrava vicino all'Inter, ma alla fine è rimasto al Napoli. Adesso il belga potrebbe addirittura firmare il contratto fino al 2020. Un primo incontro c'è già stato e adesso si attendono soltanto fumata bianca e ufficialità.

CROCE: "STRANO AFFRONTARE SARRI"Daniele Croce ha parlato della sfida contro il Napoli e contro il suo ex allenatore, Maurizio Sarri: "Dal punto di vista emotivo siamo nella stessa situazione del Napoli. Sarà una gara difficile per la qualità dell'avversario, a livello offensivo forse è la squadra più forte del campionato e dovremo stare attenti. Dobbiamo scendere in campo con la rabbia giusta perchè col Milan non meritavamo la sconfitta, siamo a zero in classifica e dobbiamo fare punti. Sarri? Farà un effetto strano vederselo di fronte, ma poi tutto si cancella perchè bisogna giocare e ci sarà la tensione della gara. Lui avrà caricato la squadra nel modo giusto, oltre a prepararla bene tatticamente. Il Napoli scenderà in campo cattivo per fare risultato".

CONTRO IL BRUGES SPAZIO ALLA BENEFICENZAAnche il Napoli aderirà all'iniziativa dell'Eca per fronteggiare l'emergenza rifugiati. I partenopei doneranno 1 euro per ogni tagliando che sarà venduto in occasione della gara di Europa League contro il Bruges, in programma al San Paolo il prossimo 17 settembre. Questo il comunicato ufficiale degli azzurri: "Il Calcio Napoli aderisce all'iniziativa promossa dalla European Club Association (ECA) per fronteggiare – attraverso azioni concrete di sostegno alle migliaia di persone colpite – la drammatica emergenza internazionale dei rifugiati. La società partenopea, pertanto, donerà 1 euro per ogni biglietto venduto di Napoli-Bruges, match di esordio della fase a gironi dell'UEFA Europa League 2016 che si svolgerà giovedì 17 settembre allo Stadio San Paolo alle ore 19.00. L'appello dell'European Club Association si rivolge a tutte le società calcistiche che, in questa stagione, parteciperanno alla UEFA Champions League e alla UEFA Europa League: il Napoli, membro effettivo ECA, aderisce con entusiasmo a un'iniziativa importante che prevede il coinvolgimento di alcuni de più prestigiosi club europei. L'ECA rappresenta 220 club di 53 federazioni calcistiche europee: lo scorso martedì 8 ottobre, nel corso dell'assemblea generale – a cui, per il Calcio Napoli, ha partecipato l'amministratore delegato Andrea Chiavelli – alla sua presidenza è stato rieletto Karl-Heinz Rummenigge".

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE

VALDIFIORI A PREMIUM SPORT: "VOGLIAMO LA CHAMPIONS" Mirko Valdifiori è pronto a tornare ad Empoli, da avversario: "Sarà una domenica speciale, tornare in una piazza dove sono stato sette anni ma ci andrò con la maglia del Napoli e darò il massimo. Stiamo lavorando sodo, probabilmente ci sarà anche l'affetto dei tifosi per me, Sarri ed Hysaj avendo noi scritto una pagina importante della storia dell'Empoli. Stiamo lavorando tanto per trovare una vittoria". Il centrocampista a Premium Sport ha fatto il punto della situazione: "Bisogna ripsrtire dai 55 min visti con la Samp, quando si è in vantaggio dobbiamo gestire meglio, siamo stati bravi a non perdere la testa dopo la doppietta di Eder. Stiamo seguendo l'allenatore, ora è il momento di portare quei 55 min a 80, 85. Champions? E normale che il Napoli ci pensi e la voglia raggiungere. Deve cercare di vincere sempre e tirare le somme partita dopo partita. Gia la prima vittoria ci darà più fiducia". "Messaggio ai tifosi? Li invito a venire ad Empoli perchè daremo il massimo per raggiungere la prima vittoria per continuare questo cammino e per dare fiducia anche a loro dopo i nostri primi risultati".

NAPOLI-MERTENS VERSO LA FUMATA BIANCASi sarebbe svolto a pranzo l'incontro tra il ds Giuntoli e l'entourage di Dries Mertens. Le parti avrebbero discusso il prolungamento del contratto: vicina una fumata bianca.

INSIGNE: "CHE BELLO LA JUVE COSI' IN BASSO"Lorenzo Insigne ha confermato tutto il suo amore per il Napoli, con una doppia dichiarazione che farà certamente piacere ai tifosi azzurri. "Sono orgoglioso e fiero di giocare con la maglia del Napoli, sto bene qui e non ho in mente di andare via. Penso solo al Napoli, questo matrimonio deve venire da parte mia ma anche dalla parte della società. Juventus? Da tifoso del Napoli fa piacere vederla nella parte bassa della classifica, c'è sempre una sana rivalità contro di loro. Da giocatore posso dire che è ancora poco tempo per giudicare, è partita male ma hanno grandi campioni per risalire. Da tifoso del Napoli spero che rimangano così", ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli. Sugli obiettivi: "Anche se non sono arrivati tanti giocatori nuovi l'importate è essere rimasti quelli dell'anno scorso, ci conosciamo bene e questa è la nostra fortuna. Cercheremo di vincere più partite possibile per arrivare a grandi traguardi come la Champions. Scudetto? Se lo vincessimo mi taglierei la barba e fare il tatuaggio, sicuramente vincerlo sarebbe una grande emozione". Sul suo ruolo in campo: " "Io come trequartista mi sto trovando bene, bisogna migliorare e lavorare perché è un ruolo che non ho mai fatto, sto cercando di apprendere subito e giocare come mi chiede il mister. Spero di fare tanti gol"

SAN PAOLO A RISCHIO CHIUSURACome riporta "Il Mattino", lo stadio San Paolo rischia la chiusura a causa degli atti violenti accaduti durante il match tra Napoli e Sampdoria e che hanno visto come protagonisti tifosi partenopei ospitati in Curva A. Lo stadio, riporta il quotidiano di napoli, potrà essere chiuso se non verranno adottati tutti quei provvedimenti che finora sono mancati e che sono invece essenziali ai fini del mantenimento delle misure minime di sicurezza. La prefettura ha convocato una riunione con il sindaco de Magistris e il presidente De Laurentiis.

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE

DOPPIA SEDUTA CON I NAZIONALIDoppia seduta per il Napoli a Castelvolturno. Al mattino la squadra ha svolto la prima parte di seduta dedicata al lavoro proprioccettivo e circuito di forza. Successivamente allenamento tecnico tattico e possesso palla. E' rientrato dalla nazionale Under 21 inglese Chalobah che ha fatto corsa e palestra. Nel pomeriggio fase iniziale dedicata al riscaldamento col pallone:passaggi con le mani e gol di testa e passaggi di prima e gol al volo. Successivamente seduta tecnico tattico e partitina con le sponde. Chiusra con partita a campo ridotto 9 contro 9. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Hamsik, Hysaj e Ghoulam che hanno svolto corsa e scarico. Domani doppia seduta.

DAL BELGIO: MERTENS-NAPOLI, A VITAConferme dal Belgio. Dopo le voci diffusesi in Italia, anche il portale belga Voetbalneiws riferisce del possibile rinnovo contrattuale tra il Napoli e Mertens. L'esterno offensivo, 28 anni, dopo le voci di un possibile passaggio all'Inter, pare adesso destinato a restare in azzurro, con il club pronto a prolungare il suo contratto che attualmente è in scadenza nel 2018. Siparla del 2020 o 2021.

SI PENSA AD UN CENTROCAMPISTA SVINCOLATO: SPUNTA LODIMaurizio Sarri vuole un centrocampista. E, dato che Soriano è sfumato all'ultimo istante, ecco che il il mercato del Napoli potrebbe riaprirsi, con un occhio agli svincolati. Stando a Radio Marte, il club di AdL starebbe pensando di tesserare Francesco Lodi, centrocampista svincolato dopo il fallimento del Parma. Il giocatore piacerebbe molto a Sarri e pare che i due si siano già sentiti telefonicamente.

MARTEDI' 8 SETTEMBRE

ANDUJAR, VIA LIBERA PER IL PASSAGGIO ALL'ESTUDIANTESLa società azzurra ha ufficializzato sul sito sito internet il trasferimento di Mariano Andujar all'Estudiantes. Risolti dunque i problemi nella documentazione che avevano bloccato la partenza del portiere argentino.

MERTENS, SI TRATTA PER IL RINNOVOSecondo quanto riportato da TMW, il Napoli è al lavoro per blindare Dries Mertens. Previsto a giorni un incontro tra la società azzurra e l'attaccante belga per prolungare la scadenza del contratto, al momento prevista nel 2018, fino al 2020 o al 2021.