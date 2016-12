25 settembre 2015 Tutto Napoli live - Jorginho, il nuovo faro di Sarri Il centrocampista torna titolare contro la Juventus





VENERDI' 25 SETTEMBRE

SAN PAOLO: VENDUTI AD ORA 35.000 BIGLIETTISono circa 30.000 i biglietti venduti, al termine della seconda giornata di vendita, per il big match del San Paolo tra Napoli e Juventus in programma domani sera. I biglietti saranno in vendita nei 100 punti autorizzati a Napoli e Provincia anche per tutta la giornata di domani e si prevede di arrivare a circa 45.000 spettatori. Gli abbonati sono 6mila.



JORGINHO, IL NUOVO FARO DI SARRIVisto il momento poco buono di Valdifiori, e la gara contro il Carpi è stata l'ennesima dimostrazione, Maurizio Sarri farà giocare titolare Jorginho nel match di domani sera contro la Juventus. Il centrocampista, finito ai margini nel progetto di Rafa Benitez, si è ripreso in mano il Napoli.

GIOVEDI' 24 SETTEMBRE

VALDIFIORI, L'AGENTE: "SARRI NON GLI MOSTRA FIDUCIA"E' stata una delle prima richieste di Sarri a De Laurentiis, Mirko Valdifiori è un pupillo del tecnico ex Empoli eppure lo si vede sempre meno in campo. L'agente del giocatore, Mario Giuffredi punta il dito proprio contro Sarri: "Dalle parole rilasciate dal mister non mi sembra che gli stia dando grande fiducia - ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli -. Sicuramente le sue prestazioni attuali sono un po' in calo rispetto ad Empoli ma ha bisogno di tempo. Quando dimostrerà il suo valore la città di Napoli lo accoglierà come un giocatore importante e si dimenticherà di qualche prestazione sotto tono".

AG. INSIGNE: "LUI E MERTENS POSSONO COESISTERE"Antonio Ottaiano, procuratore di Lorenzo Insigne, ha commentato a Radio CRC la prestazione dell'attaccante partenopeo contro il Carpi: "Non è vero che fa tutto da solo e non cerca i compagni, i numeri dicono l'opposto. E se ha tentato la soluzione personale era per cercare di rompere il muro avversario con tiri da fuori. Credo che lui e Mertens possano giocare insieme, magari il belga a destra rende meglio di Lorenzo".

HAMSIK: "COL CARPI DUE PUNTI PERSI"C'è molta delusione nelle parole di Hamsik, che il giorno dopo il pareggio col Carpi commenta così, sul proprio sito ufficiale, il match di Modena: "Durante tutta la partita abbiamo dominato, il possesso palla è stato a nostro favore al 70%. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo perso due punti, peccato".

MERCOLEDI' 23 SETTEMBRE

KOULIBALY: "NON POSSIAMO VINCERE SEMPRE 5-0"Ai microfoni di Premium Sport Kalidou Koulibaly ha analizzato il pari con il Carpi: "E' difficile vincere 5-0 tutte le partite. E' stata una gara molto difficile, abbiamo fatto di tutto per non subire gol e ci siamo riusciti, ma abbiamo affrontato una squadra che giocava tutta dietro. Abbiamo dato il massimo, è un punto da non buttare. Fase difensiva? Stiamo lavorando tanto con Sarri, ci stiamo comportando bene ma c'è ancora tanto da imparare".