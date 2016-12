5 novembre 2015 Tutto Napoli live - Insigne: "Troppi falli su di me" Il brindisi di De Laurentiis al termine del match





GIOVEDI' 5 NOVEMBRE

INSIGNE CHIEDE SCUSALorenzo Insigne si lamenta per i falli e poi chiede scusa: "Non voglio fare polemica, ma questi tanti infortuni non sono casuali. Questi avversari mirano sempre lì. Reazione? Ho già chiarito con il mister, ho chiesto scusa a tutti e adesso chiedo scusa a tutti i tifosi, che mi hanno applaudito e io non ho ricambiato in quel momento". C'è piena fiducia in Sarri: "Sto facendo bene, mi trovo a mio agio. Dove ci chiede di giocare il mister, noi lì giochiamo, siamo a sua completa disposizione. Io ho sempre dato la disponibilità a Sarri, posso giocare anche a destra, ma decide lui. L'importante è che uno dia il meglio per la squadra".

TERZO TEMPO: IL BRINDISI DI DE LAURENTIIS Il calcio che ci piace: come all'andata, terzo tempo negli spogliatoi! @fcmidtjylland @ADeLaurentiis @Europa_League pic.twitter.com/BundCPJNqR — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 5 Novembre 2015

SARRI: "GABBIADINI MERITEREBBE PIU' SPAZIO"Quattro vittorie su quattro e sedicesimi di Europa League già conquistati. Il Napoli di Sarri vola grazie anche ai gol di Gabbiadini: "Manolo ha una media-gol impressionante, meriterebbe più spazio di quello che ha - ha ammesso il tecnico azzurro -. Vedremo se sarà possibile schierarlo da attaccante esterno senza perdere equilibrio". Contro il Midtyjlland è arrivato un 5-0 facile: "Siamo stati bravi, non era un avversario di livello così basso".

GABBIADINI: "CONCORRENZA? L'IMPORTANTE E' VINCERE"Gabbiadini non vuole fare polemica dopo la doppietta in Europa League: "Dedico questi gol a chi mi sta vicino e ha sempre creduto in me. Abbiamo fatto diventare semplice questo cammino in Europa League. Volevamo passare il turno in anticipo, avendo archiviato il primo posto, ma giocheremo anche le prossime partite per vincere. Siamo tutti possibili titolari, siamo una rosa completa. Concorrenza? L'importante è vincere"

ADL PRENOTA VAZQUEZ PER L'ESTATEIn inverno il Napoli non si scatenerà sul mercato in entrata ma, anzi, cercherà di lavorare soprattutto in vista dell'estate. Come riferito dal Mattino, il club di De Laurentiis proverà a bloccare Vazquez, che il Palermo valuta almeno 15 milioni di euro. A centrocampo piace Badu dell'Udinese (in scadenza di contratto), per la difesa interessa Regini, anche lui in scadenza.