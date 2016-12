4 ottobre 2015 Tutto Napoli live - Insigne: "Scudetto? Ce la giochiamo" "Sono contento per la doppietta in questo grande stadio. Higuain? Ce lo godiamo"





INSIGNE: "SCUDETTO? CE LA GIOCHIAMO"Lorenzo Insigne, protagonista assoluto del successo del Napoli a San Siro con la doppietta al Milan, si gode la sua grande serata e pensa in grande: "Lo scudetto? Ce la giochiamo con tutti - ha detto ai microfoni di Premium Sport -. Sono molto felice per i miei due gol in questo grandissimo stadio. Higuain? Ha dimostrato attaccamento alla squadra e adesso ce lo godiamo"

REINA, PROVINO SUPERATO: TRA I PALI CI SARA' LUIPepe Reina sarà regolarmente tra i pali nell'importante sfida di stasera a San Siro contro il Milan. Il portiere del Napoli, che sabato ha svolto lavoro differenziato per un leggero risentimento muscolare, ha superato il provino decisivo effettuato in mattinata e dunque giocherà titolare.



ATTESI CINQUEMILA TIFOSI AZZURRI A SAN SIROStasera a San Siro saranno oltre cinquemila i tifosi del Napoli che sosterranno la squadra contro il Milan. Come riferisce 'Il Mattino', sono oltre tremila i biglietti venduti per il settore ospiti su cinquemila disponibili e almeno altre duemila presenze sono previste negli altri settori del 'Meazza'.

MILAN-NAPOLI, I CONVOCATI: TUTTI A DISPOSIZIONEL'allenatore azzurro Maurizio Sarri ha reso noti i convocati per l'impegno di domani sera contro il Milan. Tutta la rosa è a disposizione. La lista completa: Reina, Gabriel, Rafael, Strinic, Chiriches, Albiol, Maggio, Hysaj, Henrique, Koulibaly, Luperto, Ghoulam, Hamsik, Jorginho, David Lopez, Allan, El Kaddouri, Valdifiori, Chalobah, Callejon, Insigne, Mertens, Higuain, Gabbiadini.

HIGUAIN: "NON VOGLIO PIU' FERMARMI. SARRI IMPORTANTE"Dopo il gol capolavoro realizzato contro il Legia in Europa League, Gonzalo Higuain è più carico che mai e non vuole più fermarsi. "Mi sento molto bene fisicamente e con la testa, è un periodo di forma ottimo e spero possa continuare a lungo - ha detto il Pipita in un'intervista a 'Repubblica' - Ora avanti così. Parole al miele per Sarri: "Avere un buon dialogo con il proprio tecnico è fondamentale. Con lui mi trovo bene dal primo giorno di ritiro. Mi è stato vicino e mi ha fatto sentire subito importante per il suo progetto". Sulla gara con il Milan: "E' un avversario di valore. Vogliamo far bene anche a San Siro e dimostrare che siamo grandi. Può essere la partita della svolta".



DE LAURENTIIS AL SINDACO: "POCHI 20 MILIONI? MI DIEDE L'OK"In un'intervista a 'Il Mattino' il presidente del Napoli De Laurentiis replica al sindaco De Magistris sulla questione stadio. "Pochi 20 milioni per il San Paolo? A De Magistris ho detto a casa mia, alla presenza di Auricchio, che volevo cacciare di tasca mia all'incirca 20 milioni. E gli ho detto esattamente quello che volevo fare. Avevo con me un appunto con un elenco dettagliato di 30 interventi, glieli ho letti tutti, uno per uno, e li abbiamo commentati. Non solo non fece obiezioni, ma, al contrario, espresse soddisfazione per la volontà di mettere sul tavolo tanti soldi in un momento così difficile in generale e in un contesto economico, sociale e ambientale così depresso e disincentivante come quello napoletano. Ha cambiato idea? Liberissimo. Ma deve spiegare perché". E ancora: "I 20 milioni riguardano solo la prima fase, quella strettamente attinente all'impianto. Se poi ci dovesse essere l'ok del Comune, con altri investitori potrà partire la seconda fase, quella della riqualificazione di tutta l'area, che comporterà un investimento d'importo superiore. Quindi non è corretto dire che la proposta 'pesa' solo 20 milioni..."