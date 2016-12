5 ottobre 2015 Tutto Napoli live - Insigne offre 4 babà, AdL offre il... Tapiro I successi non placano la polemica stadio: "Il Tapiro lo consegno io al sindaco"





LUNEDI' 5 OTTOBRE

ADL E LO STADIO-CESSOI successi lo esaltano. Sarri lo entusiasma, la squadra pure. Ma sul San Paolo, il presidente De Laurentiis tiene ben ferma la sua rabbia. E a Valerio Staffelli inviato di Striscia la Notizia domenica sera a San Siro a proposito dello scandalo-San Paolo e del Tapiro consegnatogli, AdL ha detto: "Questo Tapiro lo diamo al sindaco di Napoli. Glielo consegno io".

CONTE: "SEGUIAMO JORGINHO"Da Coverciano, Antonio Conte ha ammesso si stare seguendo per Jorginho in chiave Nazionale. "Mi auguro che non si crei un nuovo scandalo se dovessi convocarlo. Sulla mancata convocazione di Gabbiadini: "Gabbiadini è un ottimo calciatore, ho fatto delle scelte tecniche in base a condizioni psico fisiche dei calciatori"

INSIGNE NEL PRESEPE CON 4 BABA'Il giorno dopo il poker rifilato al Milan, il risveglio è dolce per gli uomini di Sarri e per l'intera città. "Buongiorno con Insigne e i 4 babà!!!!" scrive sui social network il maestro d'arte presepiale Genny Di Virgilio mostrando la statuina raffigurante il fuoriclasse azzurro che regge sorridendo un vassoio con 4 babà.

JORGINHO: "CI ABBIAMO CREDUTO"Rigenerato dalla cura Sarri, Jorginho è ormai un punto fermo di questo Napoli che sogna lo scudetto: "Ci abbiamo creduto, abbiamo fatto un gran lavoro per preparare questa sfida e siamo contenti. Dobbiamo continuare a pedalare con umiltà perchè non abbiamo fatto ancora nulla. Vogliamo essere protagonisti certamente ma dobbiamo pensare gara dopo gara".

DOMENICA 4 OTTOBRE

INSIGNE: "SCUDETTO? CE LA GIOCHIAMO"Lorenzo Insigne, protagonista assoluto del successo del Napoli a San Siro con la doppietta al Milan, si gode la sua grande serata e pensa in grande: "Lo scudetto? Ce la giochiamo con tutti - ha detto ai microfoni di Premium Sport -. Sono molto felice per i miei due gol in questo grandissimo stadio. Higuain? Ha dimostrato attaccamento alla squadra e adesso ce lo godiamo"

REINA, PROVINO SUPERATO: TRA I PALI CI SARA' LUIPepe Reina sarà regolarmente tra i pali nell'importante sfida di stasera a San Siro contro il Milan. Il portiere del Napoli, che sabato ha svolto lavoro differenziato per un leggero risentimento muscolare, ha superato il provino decisivo effettuato in mattinata e dunque giocherà titolare.



ATTESI CINQUEMILA TIFOSI AZZURRI A SAN SIROStasera a San Siro saranno oltre cinquemila i tifosi del Napoli che sosterranno la squadra contro il Milan. Come riferisce 'Il Mattino', sono oltre tremila i biglietti venduti per il settore ospiti su cinquemila disponibili e almeno altre duemila presenze sono previste negli altri settori del 'Meazza'.

SABATO 3 OTTOBRE

MILAN-NAPOLI, I CONVOCATI: TUTTI A DISPOSIZIONEL'allenatore azzurro Maurizio Sarri ha reso noti i convocati per l'impegno di domani sera contro il Milan. Tutta la rosa è a disposizione. La lista completa: Reina, Gabriel, Rafael, Strinic, Chiriches, Albiol, Maggio, Hysaj, Henrique, Koulibaly, Luperto, Ghoulam, Hamsik, Jorginho, David Lopez, Allan, El Kaddouri, Valdifiori, Chalobah, Callejon, Insigne, Mertens, Higuain, Gabbiadini.

HIGUAIN: "NON VOGLIO PIU' FERMARMI. SARRI IMPORTANTE"Dopo il gol capolavoro realizzato contro il Legia in Europa League, Gonzalo Higuain è più carico che mai e non vuole più fermarsi. "Mi sento molto bene fisicamente e con la testa, è un periodo di forma ottimo e spero possa continuare a lungo - ha detto il Pipita in un'intervista a 'Repubblica' - Ora avanti così. Parole al miele per Sarri: "Avere un buon dialogo con il proprio tecnico è fondamentale. Con lui mi trovo bene dal primo giorno di ritiro. Mi è stato vicino e mi ha fatto sentire subito importante per il suo progetto". Sulla gara con il Milan: "E' un avversario di valore. Vogliamo far bene anche a San Siro e dimostrare che siamo grandi. Può essere la partita della svolta".