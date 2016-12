Tutto Napoli live - Insigne, l'agente: "Speriamo venga convocato in Nazionale"

19:33 -



LUNEDI' 16 NOVEMBRE

L'AGENTE DI INSIGNE: "CONFIDIAMO IN CONTE"

Fabio Andreotti, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ritornando sul discorso Nazionale: “Lorenzo sta passando un gran periodo di forma ed anche questo riposo è stato importante. Io confido nella professionalità e nella saggezza di Conte. Io sono stato felice delle sue parole e di quando ha parlato di attaccamento alla maglia. Su questo argomento non ci sentiamo chiamati in causa".

PAPA' REINA: "AL BAYERN PENSAVA AL NAPOLI"

Interessante retroscena quello svelato dal padre del portiere spagnolo a Radio Crc che racconta le sensazioni di suo figlio in Germania: "Il Bayern Monaco è un grande club ma Pepe Reina non ha trovato molto spazio e sentiva la mancanza di Napoli. Quando arrivò l’opportunità di tornare nella città e nel club che ama io gli ho consigliato di fare quello che lo rendeva felice. Ringrazio tutti i sostenitori di Pepe e spero di riuscire a venire a Napoli prima della fine del campionato".

MERTENS NON TROVA L'ACCORDO PER IL RINNOVO

Dries Mertens sta attraversando un buon momento col Napoli ma il rinnovo tarda ad arrivare. A rivelarlo è il Corriere della Sera che parla di un contatto tra le parti senza però l'accordo. Il belga col contratto in scadenza il 30 giugno 2018 vuole trovare al più presto una soluzione e qualora non arrivasse in tempi utili occhio all'Inter interessatissima al giocatore.

GIUNTOLI: "LAVORIAMO INSIEME PER IL RINNOVO DI MERTENS"

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato del club durante il Premio Viareggio Sport: "Per me è un momento di grande soddisfazione. Sarri è stato bravo a farsi accettare, si vede dai risultati e dal lavoro svolto in gruppo. Per quanto riguarda il rinnovo di Mertens nessun problema, c'è la volontà da parte nostra di tenerlo e anche la sua è quella di restare. Stiamo lavorando, siamo fiduciosi. Non c'è bisogno di nuovi incontri, la volontà è quella di continuare assieme".

DOMENICA 15 NOVEMBRE

MIRROR: ARSENAL SU JORGINHO

L'Arsenal ha messo gli occhi su Jorginho. Lo scrive il Mirror, secondo il quale Arsene Wenger vorrebbe fare un tentativo, già a gennaio, per il 23enne centrocampista del Napoli. Jorginho è arrivato sotto il Vesuvio nel gennaio 2014 proveniente dal Verona.

IDEA RINNOVO PER MERTENS

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il Napoli vuole blindare Mertenz. Il belga è finito nel mirino dell'Inter: Aurelio De Laurentiis spinge per il rinnovo, nonostante il suo contratto scada nel giugno 2018.

HIGUAIN, NIENTE DI GRAVE

Sospiro di sollievo per le condizioni di Higuain. L'argentino ha riportato solo una botta al piede nel match contro il Brasile e c'è grande ottimismo sul suo recupero per l'importante match contro la Colombia. Il ct Martino ha fatto allenare il Pipita a parte per preservarlo in vista della gara, ma le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione.

HAMSIK RIENTRA A NAPOLI

Buona notizia per Sarri: Marek Hamsik torna a Napoli prima del previsto. Dopo l'amichevole con la Slovacchia, il capitano azzurro ha ottenuto il permesso di rientrare a Castel Volturno senza disputare la gara contro l'Islanda prevista martedì prossimo. "n accordo con i club e con il consenso del coach hanno avuto possibilità di lasciare il ritiro i calciatori Škrtel, Hamšík, Kucka e per motivi familiari anche Svento", si legge sul sito ufficiale della Federazione slovacca.