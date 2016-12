Tutto Napoli live - Insigne, l'agente: "Rinnovo? E' molto legato al club"

5 dicembre 2015 Tutto Napoli live - Insigne, lʼagente: "Rinnovo? Eʼ molto legato al club" Il procuratore dellʼattaccante: "Con Sarri e De Laurentiis cʼè un bel feeling"

SABATO 5 DICEMBRE

23 CONVOCATI PER BOLOGNA: GABBIADINI ANCORA OUTSono 23 i convocati da Maurizio Sarri per la sfida del Dall'Ara contro il Bologna. Ancora fuori Gabbiadini, che ha svolto lavoro differenziato, mentre torna a disposizione Mertens. Questa la lista: Reina, Gabriel, Rafael, Maggio, Hysaj, Henrique, Chiriches, Albiol, Koulibaly, Strinic, Ghoulam, Jorginho, Allan, David Lopez, Valdifiori, Dezi, Chalobah, Hamsik, El Kaddouri, Mertens, Callejon, Insigne, Higuain.

INSIGNE, L'AGENTE: "RINNOVO? BUON RAPPORTO CON DE LAURENTIIS"E' un momento particolarmente felice per il Napoli ma anche per Lorenzo Insigne. L'agente dell'attaccante ha parlato a OndAzzurra: "Quest'anno credo che il Napoli stia dimostrando di poter arrivare fino in fondo, la gara contro l'Inter ne è la dimostrazione. Lo scudetto è un sogno ma il campionato è ancora lungo". Sulla situazione contrattuale: " Lorenzo è molto legato al club. Il contratto scade nel 2019, con De Laurentiis c'è un ottimo rapporto. Il Napoli sta dimostrando di essere la migliore squadra italiana sia dal punto di vista dell'organizzazione di gioco che per i calciatori". Infine, complimenti a Sarri: "Tutti gli allenatori che ha avuto Lorenzo lo hanno aiutato nella crescita. Mazzarri cambiò opinione su di lui. Benitez lo ha aiutato nel processo di completamento. Con Sarri c'è un bel feeling. Il mister sa motivare molto la squadra".

VENERDI' 4 DICEMBRE

L'AGENTE DI GABBIADINI: "NON HO PARLATO CON LA FIORENTINA"L'agente di Manolo Gabbiadini, Silvio Pagliari, ha negato le voci che vorrebbero la Fiorentina sull'azzurro. "Se ho parlato di Gabbiadini con la Fiorentina? Non ho parlato assolutamente di Manolo coi viola ieri", ha detto a Radio Blu.



INSIGNE: "PIEDI PER TERRA SE VOGLIAMO RIMANERE PRIMI"Si è svolta a Castelvolturno la conferenza stampa di presentazione del ritiro 2016 a Dimaro. Per l'occasione, Lorenzo Insigne ha voluto dire la sua sulla splendida prestazione del Napoli in questa prima parte di campionato: "Speriamo di arrivare più in alto possibile. Siamo primi, ma è presto per parlare di scudetto, mancano tante partite e per il momento pensiamo solo a lavorare così. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra". Con il Bologna sarà una partita difficile, ma l'attaccante è contento del tifo e del sostegno da parte di tutti gli azzurri che seguiranno il match: "Per noi è un motivo d'orgoglio. Il calore che ci danno i tifosi napoletani non lo danno altre tifoserie. Non sarà una gara facile, come sempre. Dovremo andare lì con l'umiltà giusta". E Higuain è per lui il migliore: "Non lo dico solo io, è il centravanti più forte al mondo e ce lo teniamo stretto", ha concluso.

VENDUTI 38.000 BIGLIETTI PER LA ROMASale l'attesa per la sfida tra Napoli e Roma prevista per domenica 13 dicembre alle ore 18. Secondo il Corriere dello Sport, sarebbero già stati venduti 38.000 biglietti e il numero non tarderà ad aumentare, soprattutto se in questo weekend gli uomini di Sarri batteranno anche il Bologna.

LA FIORENTINA PENSA A GABBIADINILa Fiorentina sta pensando a Manolo Gabbiadini. Secondo La Nazione, c'è stata la visita, nella sede viola, di Silvio Pagliari, agente dell'attaccante. Il giocatore piace molto a Pradé: il ds avrebbe sondato il terreno per Gabbiadini, che con Maurizio Sarri trova poco spazio.

EL KADDOURI: "VOGLIAMO RIMANERE IN TESTA"Omar El Kaddouri ha parlato a Kiss Kiss Napoli del momento partenopeo: "La testa della classifica è una sensazione bellissima ma ora sarà difficile rimanerci fino a Natale, passeremmo delle belle vacanze. A Bologna sarà un match particolare, alla 12:30 ma siamo pronti". Sulla sfida con l'Inter: "Forse c'è stato un calo mentale, Sarri ci ha fatto capire che non dobbiamo spegnere la mente ma non ci ha fatto il cazziatone". Poi ha parlato del suo bel periodo: "Sono tornato dal Torino per far vedere quanto sono migliorato. Sarri e Ventura sono due maestri, poi con giocatori come Higuain, Callejon e Albiol abbiamo esempi da seguire".