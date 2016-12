8 ottobre 2015 Tutto Napoli live - Insigne, il dottore "Sta bene, siamo molto ottimisti". Allan: "Scudetto? Aspettiamo febbraio" Lʼattaccante visitato a Castelvolturno: "Il ginocchio al momento non ha problemi"





GIOVEDI' 8 OTTOBRE

HAMSIK: "MI SENTO GIA' MEGLIO"Buone notizie per il Napoli e per i suoi tifosi anche da Marek Hamsik, che sul suo sito ufficiale ha rassicurato tutti sulle sue condizioni dopo il piccolo problema alla caviglia di qualche giorno fa: "Mi sento già meglio, lo staff medico della nazionale sta facendo il massimo e domani giocherò contro la Bielorussia".

INSIGNE, PROF. DE NICOLA "STA BENE, IL GINOCCHIO NON HA PROBLEMI"Lorenzo Insigne è arrivato alle 9.30 a Castelvolturno ed è stato visitato dal professor Alfonso De Nicola, responsabile dello staff medico del Napoli. Il suo ginocchio non desta preoccupazione: cinque giorni di riposo con terapie, palestra e piscina. Da martedì si riaggregherà al gruppo. La speranza è di averlo disponibile per la gara contro la Fiorentina. Lo stesso professor De Nicola smonta il caso: "Insigne l'ho trovato bene, molto bene - ha detto ai microfoni di Premium Sport - Il ginocchio è in ottime condizioni attualmente. Saremo un po' cauti nello stabilire il suo programma di recupero. Si è già allenato, siamo molto ottimisti. In questo momento non è un ginocchio che ha problemi".

ALLAN: "SCUDETTO? ASPETTIAMO FEBBRAIO...""Scudetto? Per adesso la parola è vietata, abbiamo giocato poche partite. Adesso dobbiamo pensare alla Fiorentina. Bisogna aspettare gennaio o febbraio per dire se saremo da scudetto oppure no". Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Allan predica cautela. "Contro il Milan abbiamo fatto una grande partita ma il campionato è lungo - ha proseguito - La squadra sta giocando bene e ad alti livelli ma non deve fermarsi. Dobbiamo continuare così, restare umili e con i piedi per terra". Su Insigne: "E' molto importante per noi, spero che per la partita con la Fiorentina sia al 100%. l gruppo? Avevo quasi vergogna di arrivare qui a Napoli, visti i tanti calciatori forti: mi hanno fatto sentire subito a casa, spero di ripagare la fiducia: possiamo fare grandi cose. La nazionale? E' un sogno che coltivo da bambino".

STADIO SAN PAOLO, CONCESSIONE PONTE TRA SETTE GIORNI?Manca ancora il verdetto definitivo sul rinnovo della concessione dello Stadio San Paolo alla SSC Napoli. Nel pomeriggio di ieri, il Consiglio Comunale di Napoli ha incardinato la discussione con la relazione dell'assessore allo Sport Ciro Borriello, che ha ribadito come la concessione sia un accordo a breve termine tra il Comune e la società ricordando la quantificazione del canone annuo in 651mila euro, votando poi per la sospensione della seduta. La Conferenza dei Capigruppo, in programma per lunedì 12 ottobre, dovrà individuare la seduta nella quale proseguire la discussione, probabilmente quella del 14 ottobre.

MERCOLEDI' 7 OTTOBRE

RUGANI POSSIBILE A GENNAIOGià nel mirino del Napoli nell'ultima sessione di mercato, Rugani potrebbe tornare di moda a gennaio. Il difensore della Juve, che non trova spazio con Allegri, piace molto a Sarri che ha chiesto a De Laurentiis uno sforzo per portarlo in azzurro. Dal canto suo la Juve potrebbe anche decidere di lasciarlo partire in prestito in modo da fargli fare esperienza in una piazza importante.

STADIO, SLITTA ANCORA LA DECISIONE SULLA CONCESSIONE PONTEAncora niente di fatto sulla "concessione ponte" tra Comune e Napoli. Come previsto, in Cosiglio comunale si è deciso di discutere sul tema della sicurezza e solo al termine del dibattito si verificherà l'opportunità o meno di procedere alla trattazione della concessione per consentire al club partenopeo di giocare fino al termine della stagione al San Paolo. De Laurentiis attende.

SARRI, IL RINNOVO QUESTIONE DI ONORECome confermato dall'agente, è presto per parlare di rinnovo per Maurizio Sarri (ingaggiato dal Napoli con contratto annuale). Il presidente De Laurentiis ha rivelato di poter esercitare cinque opzioni nei prossimi cinque anni per rinnovargli la fiducia, ma sarà lo stesso Sarri a decidere prima di tutti se la merita. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, infatti, l'allenatore a ogni fine anno farà un bilancio del suo lavoro e, se giudicherà di aver tradito le aspettative della piazza, dirà no a ogni proposta del presidente, anche al doppio o triplo dello stipendio.

AGENTE SARRI: "RINNOVO? E' PRESTO"Alessandro Pellegrini, agente del tecnico del Napoli Maurizio Sarri, ha così parlato a Radio Marte della stagione dei partenopei e del futuro del suo assistito: "Il Napoli sta giocando bene, ma è ancora al 70%. C'è ancora tanto tempo per migliorarsi ma la squadra sta crescendo prima del tempo previsto, anche grazie all'aiuto dei campioni presenti in rosa. E' stato bello uscire dallo stadio con i tifosi azzurri che cantavano a squarciagola. Rinnovo di Sarri? E' ancora presto per parlarne. Sono uscite delle illazioni sulla situazione contrattuale e il presidente De Laurentiis ha fatto bene a precisare la tipologia del contratto che ha sottoscritto col mister".

FASTIDIO ALLA CAVIGLIA PER HAMSIKCondizioni fisiche da monitorare per Marek Hamsik. Il capitano del Napoli è uscito anzitempo nel match contro il Milan per un fastidio alla caviglia. Atteso a breve un controllo con lo staff medico della sua Nazionale, ma già in una conversazione telefonica avuta con il ct Kozak lo stesso Hamsik, così come riportato da Cronache di Napoli, avrebbe confidato che non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. A seguito degli accertamenti, il Napoli e la Slovacchia prenderanno una decisione concordata sull'impiego del giocatore nel match contro la Bielorussia.