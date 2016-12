7 novembre 2015 Tutto Napoli live - Insigne: "Gli avversari puntano il mio ginocchio" Lʼattaccante azzurro chiede protezione agli arbitri europei





INSIGNE: "PUNTANO IL MIO GINOCCHIO"Lorenzo Insigne chiede protezione agli arbitri europei. "Gli avversari stanno puntando al mio ginocchio", ha detto l'attaccante del Napoli al termine della gara di Europa League Midtjylland, chiedendo ai direttori di gara maggiore severità sugli interventi duri dei difensori.

NAPOLI MEGLIO DEL BAYERNDopo l'ennesima goleada del Napoli in Europa League, si sprecano i paragoni tra la squadra di Sarri e le altre big europee. E dai numeri emerge un dato clamoroso. Il club di De Laurentiis in Europa ha fatto meglio del Bayern Monaco per quanto riguarda gol fatti e incassati.

ADL: "GABBIADINI RESTA"Archiviata la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, il Napoli può pensare al campionato. "La strada è lunga, vediamo cosa accade. Il Napoli è sempre stata una squadra amata dal popolo e può fare simpatia perché si diverte a giocare senza paura", ha detto Aurelio De Laurentiis. "Finalmente, perché prima sentivo dire che la squadra ne aveva tanta, ma erano solo scuse", l'implicito riferimento agli ex allenatori, Benitez e Mazzarri.

KOULIBALY: "QUALIFICAZIONE IMPORTANTE, TESTA ALL'UDINESE"Kalidou Koulibaly è una delle sorprese di questo campionato, ma in una intervista a Radio Kiss Kiss dimostra di tenere i piedi ben saldi a terra. Così sul momento Napoli: "Col Midtyjlland era una partita molto importante. Volevamo qualificarci e ottenere la vetta del girone. Abbiamo giocato bene, con una prestazione importante. Ora stiamo già pensando all'Udinese. Se continuiamo così possiamo giocarci la zona Champions., ma come ho già detto, ragioniamo partita dopo partita. La strada è ancora lunga e dobbiamo vincere ancora tanti match, per l'ambiente e soprattutto per i tifosi. Sono molto contento che mi stiano vicino. Lo scorso anno non è stato facile, invece in questa stagione ci stanno dando fiducia e ne ho tratto vantaggio pure io. Il San Paolo è fantastico e invito tutti a venire allo stadio per ottenere una vittoria prima della sosta".

HAMSIK: "GRANDI OBIETTIVI"Attraverso il proprio sito ufficiale, Hamsik ha commentato la vittoria di Europa League: "Dal primo minuto siamo andati avanti per il nostro obiettivo, cioè i tre punti. Siamo contenti per la vittoria. Prima dell'inizio della stagione ci siamo detti di voler arrivare il più in lontano possibile in Europa League. Abbiamo superato il primo ostacolo in anticipo e ci siamo guadagnati la qualificazione ai sedicesimi di finale".

ALLAN: "ALL'UDINESE UN PERIODO MERAVIGLIOSO"Allan domenica sfiderà l'Udinese, il suo passato: "A Udine ha funzionato tutto, ma era diverso. Ho giocato molto, ma soprattutto davanti alla difesa e ho avuto molte meno possibilità di passare all'attacco. Qui a Napoli gioco più avanzato. All'Udinese abbiamo giocato con tre giocatori davanti alla difesa. Ma ero felice, anche se la squadra aveva ambizioni diverse rispetto al Napoli. Lì, quando abbiamo iniziato i campionati, ambivamo a rimanere nella massima serie. E grazie a Dio ci fu un anno in cui ci siamo qualificati per l'Europa League. Sono stati tre anni molto importanti, sono cresciuto come persona e giocatore. Udine è il posto in cui ho imparato a parlare italiano e a giocare in Italia".